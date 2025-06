Deja FED sus tasas de interés sin cambio y resiste a la presión de Trump

WASHINGTON.- La Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas de interés sin cambios -entre 4.25% y 4.5%- y apuntaron a dos recortes para este año, argumentando que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) cumplió con las expectativas y sostuvo su postura de no reaccionar hasta pueda emitirse un juicio más claro sobre el impacto de los gravámenes impulsados por el gobierno estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR: Aumenta la riqueza global en un 4.6 % en 2024, según un informe de UBS

“Podemos permitirnos hacerlo porque el desempleo está en el 4.2 %”, expresó en una conferencia de prensa Jerome Powell, presidente de la Fed.

“Es difícil saber con confianza cómo deberíamos reaccionar hasta que veamos realmente el impacto de los efectos”, añadió Powell.

Antes de que iniciara el segundo día de reuniones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a presionar por un recorte de tasas y criticó al presidente de la Fed.

“Francamente, tenemos un estúpido en la Fed, probablemente no recortará hoy (...) No tenemos inflación, solo éxito, y me gustaría ver que las tasas de interés bajaran”, señaló antes de que se diera a conocer el informe. Los funcionarios de la Fed rebajaron sus proyecciones de crecimiento económico para este año y elevaron sus estimaciones de desempleo e inflación en el país.

Aunque la expectativa de recortes de tasas en 2025 no cambió, los responsables redujeron sus previsiones, ya que siete funcionarios no ven ningún recorte para este año y otros dos prevén un recorte.

El presidente de la Fed señala que Trump se encuentra actualmente negociando la sustitución de los “aranceles recíprocos” por nuevos porcentajes.

“No sabemos en qué se quedarán, pero es bastante evidente que lo harán más alto de lo pronosticado”, añadió Powell.

“Es sin duda un momento de verdadero cambio desde un punto de vista geopolítico, comercial y migratorio. No solo aquí, sino en todas partes. Están sucediendo muchas cosas. Esto no cambia la forma en que aplicamos la política monetaria a corto plazo, ni tampoco cambia nuestros objetivos”, refirió Jerome Powell.

TE PUEDE INTERESAR: Inversión y consumo privado retroceden en primer trimestre del 2025

La Fed también pronostica que el PIB de Estados Unidos registre un alza de 1.4%, aunque esta previsión fue un recorte, ya que su proyección anterior -en marzo- fue de 1.7% y de 2.1% en diciembre del pasado año.

Respecto a la inflación, el banco central, señaló que será de 3 puntos porcentuales, después del 2.7 que preveía en marzo del presente año.

En cuanto al desempleo, los funcionarios de la Fed prevén un aumento de 4.5%, frente al 4.4% que proyectaban antes.