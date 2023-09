Denuncian usuarios calentamiento excesivo del nuevo iPhone 15

Ante las quejas de algunos usuarios sobre el calentamiento excesivo del nuevo iPhone, desde el sitio especializado 9to5mac destacaron que es común que los iPhone se calienten durante las primeras 24 horas de uso o después de la configuración, debido a que tiene que pasar por diferentes tareas exigentes, como la copia de seguridad de iCloud, así como la reinstalación de aplicaciones.

Expansión lleva varios días probando el iPhone 15 Plus y con base en la experiencia de uso (apps de redes sociales, video y productividad durante unas seis horas al día en promedio) no ha tenido ningún tipo de problema. Expansión consultó a Apple para conocer su postura al respecto, pero dijo no tener ninguna.

Luego de los informes por parte de los usuarios, el analista de Apple, Ming-Chi Kuo, señaló que estos presuntos problemas de sobrecalentamiento no tendrían relación con el funcionamiento del chip A17 Pro del dispositivo, sino con el diseño del sistema térmico, el cual se habría reducido para bajar el peso del gadget.

Este tipo de asuntos se pueden solucionar a través de actualizaciones en el software, pero el experto también destacó que las mejoras serían limitadas, “a no ser que Apple planee reducir el rendimiento del procesador”.

El analista también destacó que si Apple no puede abordar este problema “de manera adecuada”, los envíos del iPhone 15 en todas sus versiones podrían verse afectados durante el ciclo de vida del dispositivo.

Con información de Expansión