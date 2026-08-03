Derrama turística en Coahuila alcanza 875 millones de pesos durante el mes de julio

Durante el primer mes de vacaciones de verano como lo fue julio, se generó en Coahuila una derrama económica de 875 millones de pesos y hasta 750 mil visitantes fueron los que acudieron a la entidad ese mes.

La secretaria de Turismo y Pueblo Mágico, Cristina Amezcua González, recordó que durante el período vacacional de verano (julio y agosto), en la entidad se esperan un millón 200 mil visitantes y una derrama económica de 1,500 millones de pesos.

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Sin embargo, sobre las cifras de julio, comentó que de acuerdo a un corte que hicieron, calculan que en este período fueron entre 700 mil a 750 mil visitantes y una derrama económica de 875 millones de pesos; asimismo resaltó que los Pueblos Mágicos están con una ocupación del 100% los fines de semana durante esta temporada vacacional.

Ante ello, resaltó que este primer mes de vacaciones les fue muy bien y entre los eventos que se han realizado es el Ultra Coahuila, evento en el que se recibieron a personas de 30 países, además este año se contarán con 12 vendimias; algunas ya iniciaron y seguirán hasta septiembre, entre los visitantes a estos eventos están los que llegan de Monterrey y Durango, entre otros.

Entre los próximos eventos que se realizarán en la entidad está el Coahuila 1000, la Cabalgata de Sabinas y en octubre llegará el Rodeo, además de que se tienen eventos gastronómicos, entre otros.

Finalmente destacó la seguridad que existe en el estado, donde aseguró se puede transitar libremente a cualquier hora del día.