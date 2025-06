Se agravó crisis de vivienda habitacional pese a ‘boom’ de colocación de créditos

Tras señalar que en el segmento de vivienda social hay en el país un déficit de más de 9 millones de derechohabientes, el director general de Ruba Saltillo, Fernando Laredo consideró que con el programa que anunció el Infonavit lo que busca es resolver el quebranto que tiene en cartera vencida y por el otro lado otorgar créditos a quienes ya entraron en el mercado formal.

Recordó que hace algunos años hubo un boom en la colocación de créditos de vivienda, sobretodo la social que va a los estractos más bajos de ingresos, se empezó a producir de manera masiva y ni con ese esfuerzo de hace 18 años, fue suficiente para abatir el rezago que hay actualmente, en ese segmento a nivel nacional hay un déficit de más de 9 millones de derechohabientes.

En ese entonces, añadió que también se presentó una migraicón de personas de diferentes estados, personas del sur llegaron a vivir a los estados del norte porque había más oferta laboral, adquirieron una vivienda, pero por azares del destino luego se regresaron a sus lugares de origen y dejaron abandonada esa vivienda.

Pero dejaron el problema no solo del abandono de la vivienda, sino también el quebranto que le generaron al Infonavit porque dejaron de pagar ese crédito, asimismo al estar abandonadas las casas, hubo quien aprovechó para habitarlas, por lo general eran personas que no estaban en el mercado laboral.

Sin embargo, añadió que muchas de ellas finalmente incursionaron al mercado laboral y ahora el Infonavit está viendo cómo resarcir ese pasivo que tienen en cartera vencida, si ya está incorporada en el mercado la vivienda, está en uso y se está cubriendo un derecho constitucional, entonce sla vende.

Por ello, una vez que el Infonavit logró darle la vuelta y se hizo nuevamente de esa vivienda que es la garantía del crédito que se otorgó, se la estaría otorgando a alguien más que ese derecho o esa prestación según su programa.

Aunque reconoció que la forma original no es la adecuada, añadió que a final de cuentas hay que entender porqué se abandonaron en ese momento las viviendas y fue por un hito y trastorno social de esa ocasión, ahorita lo que se debe ver es cómo darle la vuelta.

“Aquí el problema no es la invasión, el problema es porqué se abandonaron las viviendas, a lo mejor se le colocaron a clientes que no tenían el perfil adecuado para asumir un crédito hipotecario, creo que ahorita estamos en unas condiciones muy distintas, el déficit es muy grande a nivel nacional de 9 milones de derechohabientes y lo que no hay es oferta de interés social”, aseguró.

Finalmente comentó uqe la vivienda de interés social ronda en precios los 600 mil pesos y es para quiene ganen entre 2 a 3 salarios mínimos, mientras que en el caso de Saltillo el ticket promedio de la vivienda se ubica entre 1 millón a 1.2 millones de pesos en la oferta.