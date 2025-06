Meta intenta reclutar talento de OpenAI con ofertas de 100 mdd... y fracasa

La revelación confirma lo que ya se especulaba en Silicon Valley: Mark Zuckerberg está en modo reclutamiento agresivo para su nueva división de superinteligencia, liderada por Alexandr Wang (ex CEO de Scale AI). El objetivo: robarle talento a OpenAI, Google DeepMind y otras compañías clave en la carrera por la inteligencia artificial general (AGI).

Altman dejó claro que, más allá del dinero, lo que mantiene unido a su equipo es una cultura centrada en la misión y la innovación, algo que, en su opinión, Meta no ha sabido construir. “No creo que sean una empresa particularmente buena para innovar”, dijo sin rodeos. Aunque aseguró tener respeto por algunos logros de Meta, dejó claro que pagar más no equivale a liderar.

META, ENTRE FICHAJES SELECTOS Y FRACASOS

Entre los intentos de Meta se encuentra el de reclutar a Noam Brown, investigador clave de OpenAI, y a Koray Kavukcuoglu, arquitecto de IA de Google. Ninguno aceptó la oferta. Aun así, la compañía ha logrado atraer a perfiles destacados como Jack Rae (DeepMind) y Johan Schalkwyk (Sesame AI), además de invertir fuertemente en Scale AI, la empresa que fundó Wang.

TE PUEDE INTERESAR: Productores mexicanos se enfrentarán juntos a los retos de la IA

Pero estos movimientos no han sido suficientes para generar una narrativa ganadora. Con OpenAI, Google y Anthropic corriendo a toda velocidad, Meta parece todavía en fase de ensamblaje, apostando más por fichajes individuales que por una visión estructurada.