Siguen en revisión 50 proyectos de inversión para instalarse en Coahuila

El secretario de Economía del Estado de Coahuila, Luis Olivares Martínez reconoció que existe una parálisis en la toma de decisiones respecto a las inversiones en el país y la entidad.

El funcionario añadió que el discurso político en Estados Unidos ha bajado un poco su intensidad en las ultimas dos semanas y con ello, esperan que esta situación se revierta en un corto plazo.

TE PUEDE INTERESAR: Serán clave las finanzas sanas para financiar estrategia de bienestar: SHCP

Durante la reunión mensual de Coparmex Coahuila Sureste expuso que el presidente estadounidense ha moderado su discurso sobre la guerra arancelaria.

“Creemos que es parte también por los indicadores económicos negativos que ellos están teniendo ante este escenario y bueno, confiamos que esto también nos ayudara a que está situación se revierta en un corto plazo”, aseguró.

Olivares Martínez comentó que son más de 50 los proyectos que están en revisión para instalarse y representan alrededor de 45 mil a 49 mil empleos, que vienen desde el tercer trimestre del año pasado.

Lo que están esperando las empresa para tomar una decisión sobre sus inversiones “es certeza y que el tono del discurso político y económico que viene de Estados Unidos sea más tenue o más ligero”.

Destacó que por lo pronto, en este primer cuatrimestre en Coahuila se cerró con 21 inversiones y 13 mil empleos registrados a la fecha.

Estas cifras van por arriba del mismo periodo del año pasado y quieren este 2025 superar lo del año anterior, aun y con las condiciones que hoy se tienen ante la reconfiguración del comercio internacional.

“Acuérdese que las inversiones que estamos anunciando ahorita son inversiones que trabajamos el año pasado”, expuso.

“Lo que nos está preocupando ahorita son las que tenemos para los próximos meses y es donde estamos trabajando para que no se vea un bajón significativo en este 2025”, aseguro el funcionario estatal.

REPLANTEAMIENTO

En el caso de las oficinas de ProCoahuila en Estados Unidos, Asia y Europa, comentó que ya está abierta y operando la de Estados Unidos en Austin, Texas.

Respecto a la segunda, que se contempla en Asia y que se había pensado en su momento en China, dejó claro que se tendrá que recalcular.

“No es la misma circunstancia hoy día que se vive con el tema de China específicamente a lo que tenia cuando el gobernador entró en funciones e hizo su planeación de gobierno”, mencionó el secretario.

TE PUEDE INTERESAR: Invitan al Parras Rodeo Rib Eye & Wine Fest 2025

En lo que se refiere a la oficina de Europa, espera que antes de que termine el año se tenga la operación en este continente.

La parte de Asia en su momento se definirá cuál estrategia utilizar en función a como se acomoden las fichas y el tablero a jugar en el tema comercial.

PICK UPS

Sobre el rumor de que la producción de pick ups se va a Estados Unidos, comentó que hay una investigación abierta promulgada por el gobierno de Estados Unidos en función de los vehículos de carga, pero no se ha culminado.

Ante ello, añadió que las notas que han salido donde dicen que Stellantis se lleva la producción “al día de hoy no son reales, no son reales porque no hay una definición de está investigación”, además de que existe un cabildeo y negociación para que esa investigación no proceda.