Empresas inician entrega de utilidades a trabajadores de Coahuila

Un 10% de las empresas realizaron ya su entrega de utilidades en Coahuila, entre ellas están las que reportaron montos iguales o mayores al ejercicio anterior, en otras no hubo y solo se entregó un bono solidario.

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, señaló que desde la tercera semana de abril inició con este proceso, de las empresas que ya entregaron en un 60% de los casos, éstas fueron iguales o mayores al ejercicio anterior.

En el caso de las empresas donde no se generaron utilidades, hubo las que entregaron un bono solidario, aunque agregó que este último no es obligatorio y depende de acuerdos entre las empresas y los sindicatos; aunque los montos otorgados varían, se agregaron que se han presentado de 8 mil y más de 10 mil pesos.

Aunque reiteró que nos los bonos solidarios no son obligatorios porque no forman parte de lo que considera la Ley Federal del Trabajo, por ello, muchas veces no están en los contratos colectivos y se realizan mesas de diálogo para llegar a un acuerdo sobre el mismo.

No se han presentado tampoco paros de operaciones por tema de utilidades, asimismo dejó claro que los paros técnicos que no están registrados son paros ilegales, por ello, a quienes no estén conformes los invitados a acercarse a la Procuraduría del Trabajo para darle seguimiento a cada caso.

“No se pueden hacer paros técnicos ilegales, sobre todo tenemos un equipo de procuradores de la Defensa del Trabajo para que aquellos inconformes se acerquen con nosotros y les expliquemos en qué casos son sujetos de utilidades y cuando no hay utilidades por parte de la empresa”, indicó.

Finalmente recordó que es hasta el 31 de mayo cuando vence el plazo para la entrega de utilidades por parte de las empresas.