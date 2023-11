¿Cómo los beneficios de la huelga del UAW podrían repercutir más allá de la industria automotriz?

“ Si en verdad vamos a enfrentar a la clase multimillonaria y a reconstruir la economía para que empiece a funcionar en beneficio de la mayoría y no de la minoría, entonces es importante que no solo luchemos, sino que lo hagamos juntos ”.

Tal vez este método no se traduzca a la perfección a otras industrias como la del comercio y la hotelería, que no se trastornan tan fácilmente con la pérdida de un pequeño número de locales. Pero Peter Olney, un exdirector organizativo de International Longshore and Warehouse Union, comentó que esa estrategia se podía aplicar más de lo que parecería a primera vista.

Olney se refirió a la posibilidad de organizarse e irse a la huelga en las plantas de tostado de granos de café y los centros de distribución de una empresa como Starbucks, donde los trabajadores en cientos de tiendas minoristas de Estados Unidos se han organizado en los últimos años. “Cuentan con 9,000 ubicaciones, hay muchos despidos y duplicación”, señaló Olney, refiriéndose a los locales de la empresa en Estados Unidos. “Pero en ese sistema también hay algunos cuellos de botella”.