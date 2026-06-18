Entregan en Saltillo el Premio a la Vinculación Universidad-Empresa 2026

El Consejo de Vinculación Universidad-Empresa en Saltillo llevó a cabo la 22 edición de premiación, mediante el cual se entregó reconocimientos a estudiantes, docentes y empresas.

El presidente del Consejo, Alfredo López Villarreal, destacó que a lo largo de 22 años, este premio ha reconocido a 324 estudiantes, 126 docentes y 108 empresas que han dejado huella en la comunidad y añadió que detrás de estas cifras existen historias de esfuerzo, perseverancia, innovación, servicio y compromiso con la excelencia.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Canirac Saltillo se pone la verde! Anuncia promociones mundialistas

“Son historias que han contribuido a construir la región fuerte, competitiva y solidaria que hoy disfrutamos, y estoy convencido de que el verdadero impacto de este premio no se mide en números, sino en las miles de vidas que estos estudiantes, docentes y empresas han ayudado a transformar”, aseguró.

Por parte de los estudiantes galardonados, Eunice Daniela Gallegos Gómez de la Universidad Carolina señaló que este premio representa mucho más que un reconocimiento, pues significa todas las experiencias, aprendizajes y oportunidades que han tenido durante la formación universitaria.

En el caso de los docentes, el mensaje estuvo a cargo de Laura Patricia Alanís Cuéllar de la UMV quien dijo que reciben este reconocimiento con mucho orgullo y con una enorme responsabilidad porque representa algo en lo que creen firmemente como es que la educación toma sentido cuando se logra conectar el aprendizaje con la vida real.

Finalmente por parte de las empresas, el mensaje estuvo a cargo de Xavier Galindo, director de Recursos Humanos de Borgwarner manifestó que la educación es el arma más importante para cambiar el mundo y añadió que cuatro son los pilares fundamentales para que se dé la vinculación como son las universidades, la Secretaria de Educación, la industria y las familias que dan apoyo desde casa para que esto sea posible.

GALARDONADOS:

-UAdeC: Estudiantes: Jorge Arturo Cárdena Ramos y Ana Sofía Valdés Ibarra. Docente: Gizella Noriki Ortiz Hernández.

-ITS: Estudiantes: Néstor Gabriel Castañeda Espinosa. Docente: María Teresa Perales Escobedo.

-UTC: Estudiantes: Jared Alejandro Barraza Laredo y Paula Guadalupe Salas Ventura. Docente: Oscar Alfredo Rodríguez Rico.

-UTS: Estudiante: Guadalupe Marlen Hernández Soriano e Ingrid Aleyda Moreno Hernández e Ingrid Aleyda Moreno Hernández. Docente: Alexis Daniel Chávez González.

-UANE: Estudiantes: Eimy Paulina García García y Carlos Gabriel Bulnes García. Docente: Jesús David Garbia Ortiz.

-UPRA: Estudiantes: Carolina Martínez Lagarda y Rafael Arturo Villicaña Bejarano. Docente: Beatriz Alvidres Lozano.

-ULSA: Estudiantes: Nadia Carolina Gómez y Fabián Ortiz Figueroa. Docente: Mario Pérez Beltrán.

-Universidad Carolina: Eunice Daniela Gallegos. Docente: Luis Mario Medina de la Cruz.

-UVM: Estudiante: Raúl Amado Arias Ortiz. Docente: Laura Patricia Alanís Cuéllar.

EMPRESAS GALARDONADAS

-Justia

-Sanhua Automotive México

-Samsong México

-Borgwarner

-Agente de Paz

-Fundación de Egresados de la FCQ de la UA de C