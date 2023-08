Fue una Ram 2500 Power Wagon la unidad 5 millones hecha en Saltillo

Fue 28 años después de que iniciara la producción de la Ram en la planta Ensamble Camiones de Stellantis, ubicada en Saltillo, Coahuila, cuando la unidad 5 millones salió de la línea de producción y se trató de una Ram 2500 Power Wagon con motor HEMI® de 6.4 lts. V8, heavy duty, color hydro blue.

Este evento fue posible gracias a la calificada y mundialmente reconocida mano de obra mexicana, que se ha distinguido por elaborar productos que cumplen con los más altos estándares de calidad y cuyos productos han sido acreedores a los más importantes galardones de la industria automotriz.

TE PUEDE INTERESAR: Festejan en Stellantis por la unidad 5 millones de la Ram

Para celebrar dicho hito se llevó a cabo un evento donde estuvieron supervisores, líderes, colaboradores y representantes del sindicato de trabajadores de Stellantis México.

“Los vehículos Ram ensamblados en México ponen en alto al país, ya que son vehículos con los más altos estándares de calidad y por ello han sido galardonados en diversas ocasiones”, dijo Carlos Rivera, vicepresidente de Manufactura de Stellantis México. “Este logro sólo es posible con mano de obra calificada y un gran compromiso de todos los que trabajan aquí, ellos son esenciales para seguir brillando como hasta ahora”, agregó.

En la actualidad, más de 4 mil colaboradores ensamblan los modelos Ram 1500 clásica y los heavy duty (2500, 3500, 4000, 4500 y 5500). La flexibilidad con la que cuenta esta planta, le permite generar más de 100 versiones. Las camionetas Ram ensambladas en esta planta son exportadas a 45 países.

Las Ram producidas en la planta Ensamble Camiones Saltillo han sido reconocidas internacionalmente con diferentes galardones, entre los que destacan el premio Truck of Texas (obtenido en más de cuatro ocasiones), Best Technology y el destacado Premio de Motor Trend, Truck of the Year.