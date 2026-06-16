General Motors anuncia acuerdo con empresa militar para acelerar producción de equipo bélico

“En virtud del memorando de entendimiento (MOU), Lockheed Martin y GM Defense explorarán oportunidades para acelerar la entrega de capacidades críticas e innovaciones, combinando la experiencia de Lockheed Martin en la producción para la defensa con las capacidades industriales avanzadas de General Motors en la fabricación e ingeniería comercial a gran escala”, comunicaron ambas empresas en sus portales oficiales.

General Motors (GM) anunció una nueva colaboración con la compañía del complejo industrial-militar, Lockheed Martin, para fabricar equipo bélico relacionado con la producción de “suministro de defensa”, ampliar la capacidad de producción y la infraestructura de “fabricación comercial”, informaron en un comunicado conjunto este 16 de junio de 2026.

El fabricante de automóviles volvió a entrar formalmente en el negocio de la defensa hace casi una década con el lanzamiento de su subsidiaria GM Defense, que inicialmente se centró en gran medida en asegurar contratos para vehículos de infantería, informó The Wall Street Journal (WSJ).

Estas conversaciones se están dando en un contexto donde las reservas de armamento crítico han disminuido por las guerras en Ucrania e Irán, detalló el WSJ, por lo que el enfoque de GM y Lockheed Martin se concentrará en “acelerar la preparación para la producción y la aplicación de enfoques de fabricación comercial probados para satisfacer las necesidades de producción de defensa”

“La seguridad de Estados Unidos no solo depende del desarrollo de tecnologías avanzadas, sino también de nuestra capacidad para producirlas de forma rápida, fiable y a gran escala”, declaró Frank St. John, director de operaciones de Lockheed Martin. “Esta colaboración reúne a dos líderes en la fabricación e innovación estadounidenses para explorar nuevas formas de fortalecer la base industrial de defensa, ampliar la capacidad de producción y acelerar la entrega de capacidades críticas para Estados Unidos y sus aliados”.

A su vez, el presidente de GM Defense, Steve duMont, manifestó que “trabajando juntos, GM Defense y Lockheed fortalecerán aún más la industria manufacturera estadounidense y la defensa nacional, impulsando mayor velocidad, eficiencia e innovación en los sectores aeroespacial y de defensa. En las próximas semanas, trabajaremos para identificar los primeros proyectos que emprenderemos juntos”.

¿QUIÉN ES LOCKHEED MARTIN?

Fundada en 1995, Lockheed Martin es uno de los mayores contratistas de defensa del mundo, suministra a Estados Unidos y a sus aliados aviones de combate F-35, misiles Thaad y helicópteros Black Hawk. La empresa ha anunciado en este comunicado su modelo “Seguridad del siglo XXI” para “garantizar que la producción de sistemas de seguridad críticos pueda resistir interrupciones y prosperar frente a la adversidad” en las cadenas de producción.

Un acuerdo entre GM y Lockheed representaría el movimiento más reciente en el área de defensa por parte de un fabricante de automóviles, ya que se ha observado una baja producción en la industria, con menos ventas de automóviles que en décadas pasadas, lo que hace que el espacio de las fábricas quede inactivo, detalló el WSJ.

OTRAS AUTOMOTRICES PODRÍAN APOSTAR POR EL COMPLEJO INDUSTRIAL-MILITAR

El WSJ ya había informado que la automotriz Volkswagen ha discutido la fabricación de componentes para el sistema Cúpula de Hierro de Israel. Asimismo Mercedes-Benz anunció el mes pasado estar dispuesto a incursionar en la producción de equipo militar en Europa, informó el director ejecutivo al medio de comunicación Journal.

“Algunos fabricantes de la industria automotriz han expresado su preocupación por diversificarse hacia el trabajo de defensa relacionado con armas, preocupados por el costo y la complejidad de la contratación militar y el posible rechazo de los inversores”, precisó el WSJ.