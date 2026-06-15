Irán y EU anuncian alto al fuego de 60 días y reapertura del estrecho de Ormuz; caen precios del petróleo

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    Irán y EU anuncian alto al fuego de 60 días y reapertura del estrecho de Ormuz; caen precios del petróleo
    Después de 107 días de guerra, iniciada por Estados Unidos e Israel, se acercan las posibilidades de llegar a un acuerdo de cese al fuego formal. VANGUARDIA/ AP

Con más de tres meses de guerra, ambas naciones anunciaron un ‘memorando de entendimiento’; especialistas hacen hincapié en recibir este escenario con cautela

Tras 107 días de guerra, autoridades de Estados Unidos e Irán anunciaron este lunes 15 de junio de 2026 un “memorando de entendimiento” que dicta un cese al fuego entre ambas naciones de 60 días en todos los frentes —incluyendo los ataques de Israel a Líbano—, celebrándose este próximo viernes en Suiza una ceremonia formal para firmar este acuerdo entre ambas naciones, con la mediación de Pakistán y Qatar.

Por un lado, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, escribió en su cuenta en Truth Social “el acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo”, el pasado domingo 14 de junio. Por otro lado, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró este lunes ante el medio iraní Mehr que poner fin a este conflicto bélico implica íntegramente el cese de ataques a Líbano.

PUNTOS CLAVE DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

Este acuerdo busca la reapertura del tráfico marítimo sobre el Estrecho de Ormuz; asimismo será objeto de discusión el programa nuclear de Irán y el levantamiento de restricciones a los fondos iraníes por parte de EU

A su vez, lo crucial de este memorando de entendimiento ha marcado un escenario de mayor optimismo en los mercados de valores, sobre todo del sector energético, con caídas en los precios del petróleo WTI y Brent de alrededor de 5%.

$!Las cotizaciones del petróleo WTI abrieron a la baja después del anuncio del memorando.
Las cotizaciones del petróleo WTI abrieron a la baja después del anuncio del memorando. TRAIDINGVIEW

Los mercados bursátiles internacionales registraron alzas en sus cotizaciones en respuesta de la posibilidad de acabar con esta guerra de más de 100 días en Asia Occidental.

NO SERÁ DE INMEDIATO LA REAPERTURA DE ORMUZ

Daniel Evans, de S&P Global Energy, precisó para la agencia internacional Associated Press (AP) que “llevará tiempo hasta que la gente se sienta segura y se restablezcan las coberturas de seguro”, como en la reactivación de instalaciones de generación y transmisión de energía fósil.

El informe de la AP agregó que los petroleros han estado varados más de tres meses en el Golfo Pérsico sin poder cruzar de manera segura, además de que países como Irak podrían tardar hasta un año en recuperar sus niveles previos de producción debido a la complejidad de sus campos petroleros, según la analista Ellen Gelder, de la consultoría Wood Mackenzie.

Daniel Sternoff, de la Universidad de Columbia, advirtió que los productores esperarán a que el alto el fuego se mantenga más de 30 o 60 días antes de reanudar la producción, y que la inversión energética, paralizada durante el cierre del estrecho, tardará en reactivarse.

(Con información de Mehr, IRNA, Reuters y Axios)

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Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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