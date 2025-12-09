Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Trump atrae riesgos para EU y el mundo

La administración del presidente Donald Trump publicó la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (ESN) el pasado 4 de diciembre; documento de 33 cuartillas que será la “hoja de ruta” para los cambios internacionales que esta nación quiere lograr sobre otros países en materia económica, migratoria, de seguridad y política. ¿Qué riesgos o posibles escenarios se entrevé en este documento?

Al comienzo de la ESN se diagnostica a EUA con deficiencias económicas, de seguridad nacional interna, y de dependencia con países extranjeros -principalmente China-, que han provocado el descuido de los intereses nacionales.

Para cambiar este panorama y que EUA se vuelva la nación “más grande” y “cuna de la libertad”, la ESN propone priorizar:

- La protección nacional con un control total de fronteras.

- Mayor inversión en las fuerzas armadas.

- Fortalecer la economía nacional por medio de una base industrial sólida.

- Aumentar exportaciones del sector energético.

- Mantener la influencia positiva estadounidense “en todo el mundo”.

- “Revitalizar la salud espiritual y cultural de los Estados Unidos”.

La ESN menciona que los medios que tiene EUA para cumplir estas prioridades son su sistema político ágil, sus mercados financieros y de capitales, el sector tecnológico, un sector militar ventajoso, su geografía que es abundante en recursos naturales y el “patriotismo del pueblo estadounidense”.

POSIBLES IMPACTOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES

La Estrategia de Seguridad Nacional está motivada para priorizar los intereses económicos y la seguridad interna de Estados Unidos, por lo que es posible una reindustrialización a gran escala (de producción militar y tecnológica) de EUA, aumentando disputas comerciales y la ejecución de tarifas arancelarias para no depender de potencias extranjeras.

Además expone que se priorizará el equilibrio comercial estadounidense al reducir los déficits comerciales, luchando “contra las barreras a sus exportaciones” con otros países y el “fin del dumping”.

La ESN hace hincapié en “acuerdos comerciales equitativos y recíprocos” con otras naciones, pero priorizando a los trabajadores estadounidenses, sus “propias industrias” y la “seguridad nacional”, validando posibles relocalizaciones de las cadenas de producción.

También parte de esta estrategia es el aumento de exportaciones netas de energía en productos como petróleo, gas, carbón y energía nuclear. Sin embargo, rechazan “las desastrosas ideologías del ‘cambio climático’ y del ‘cero neto’ que tanto han perjudicado a Europa”.

A su vez, la ESN buscará “preservar y reforzar el dominio del sector financiero estadounidense” porque permite la influencia de EUA en otros territorios por medio de la dolarización y así garantizar la seguridad nacional en tensiones internacionales.

Además, se espera que los países pertenecientes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) dediquen el “5 por ciento de su PIB” a inversiones en materia militar y de fuerzas armadas.

¿QUÉ ES LA DOCTRINA MONROE QUE SIGUE TRUMP?

La Doctrina Monroe fue una declaración de intenciones políticas por parte de Estados Unidos en 1823 para ejercer presión o intervenir en la soberanía de otras naciones con el fin de detener a las potencias europeas en América.

La ESN se declara como un “corolario de Trump a la Doctrina Monroe” porque agrega nuevos elementos a esta postura política de seguridad nacional de EUA, haciendo énfasis en la presencia militar a nivel mundial.

Se planea aumentar la presencia militar estadounidense en rutas marítimas para neutralizar “la migración ilegal (...) reducir el tráfico de personas y drogas, y controlar las principales rutas de tránsito en caso de crisis”. También se espera mayor acción militar en fronteras para “derrotar a los cárteles”.

A través de este agregado de Trump, Estados Unidos buscará una “posición dominante” para detener en el territorio estadounidense y en América las migraciones ilegales, el tráfico de drogas, las prácticas económicas de otras naciones como China o Rusia, el control de fronteras, así como una cooperación con las naciones alineadas con esta doctrina de Estados Unidos y su seguridad nacional interna.

CHINA Y RUSIA: LOS PRINCIPALES COMPETIDORES DE EUA

La ESN buscará equilibrar las relaciones económicas entre Estados Unidos y China, restaurando la independencia económica de EUA por medio de políticas públicas que protejan la economía interna estadounidense y así disminuir la influencia China en América.

La estrategia menciona una inversión pública en el sector militar que será fundamental para este fomento económico de EUA y para prevenir cualquier conflicto bélico en la región indopacífica.

“Otro reto relacionado con la seguridad es la posibilidad de que cualquier competidor controle el mar de China Meridional”, declara la ESN para que ninguna nación pueda cerrar o reabrir “a su antojo” esta ruta comercial.

Por otro lado, este documento de seguridad nacional estadounidense insiste en terminar la guerra entre Ucrania y Rusia para que Europa pueda recuperar su estabilidad económica y “abandone su obsesión por una regulación asfixiante”.

“Es de interés fundamental para Estados Unidos negociar un rápido cese de las hostilidades en Ucrania, con el fin de estabilizar las economías europeas”, insiste la ESN.

De esta manera Estados Unidos podrá afianzar su injerencia militar en varios países, incluido México, que ha sido señalado por los flujos migratorios y las actividades delictivas de la criminalidad organizada, como a su vez por ser un país que depende económicamente de EUA.