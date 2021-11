‘Hasta 2023 recuperará niveles de preCOVID’

El secretario de Economía, Jaime Guerra, estimó que será hasta 2023 cuando la industria automotriz tenga una situación normalizada como la que se tenía en 2019, mientras que para el segundo semestre próximo del año se empieza a normalizar el tema de los semiconductores.

En la reunión mensual de Cancaintra Coahuila Sureste, Guerra Pérez, indica que Coahuila es de los estados menos afectados, Stellantis no ha dejado de producir una sola pick up, General Motors no ha tenido paros totales sino parciales, también probablemente paren a finales de año , aunque no es un hecho y no se tiene información de ellos, siempre paran a fin de año.

En el caso de los proveedores, el Secretario de Economía reconoció que hay una afectación por los paros acumulados que este año representan dos o dos meses y medio.

El Secretario de Economía dijo que ese año esperan cerrar con 60 proyectos de inversión que representan un monto de 5 mil mdd y una generación de más de 50 mil empleos, este año a la fecha llevan 54 proyectos por un monto de 4,445 mdd y una generación de 32,156 empleos.

Mientras que de 2018 a la fecha, van 150 proyectos de inversión por un monto de 8,428 mdd y una generación de 67,560 mdd; de ello, la Región Sureste se ha quedado con el 71% del monto de inversión (5 mil 990 mdd), con el 44% de los empleos (29 mil 513) y el 48% de los proyectos (72-50 nuevos y 22 de expansión).