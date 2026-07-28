Impacta costo de combustible a aerolíneas de México

De acuerdo con el reporte de Volaris, la pérdida neta se ubicó en 127 millones de dólares en el segundo trimestre del año, frente a una pérdida de 63 millones de dólares registrada en el mismo periodo de 2025, donde el costo económico promedio de combustible se incrementó 70%, a 4.18 dólares por galón.

Las aerolíneas mexicanas Viva, Volaris y Aeroméxico se vieron afectadas por el alza en el costo de combustible, que las llevó a reportar pérdidas en el segundo trimestre del año.

Con ello, la UAFIDAR totalizó 141 millones de dólares, una caída de 27%. El margen de UAFIDAR se ubicó en 16.3% en el segundo trimestre, una disminución de 11.6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025.

Enrique Beltranena, presidente y director general de Volaris, dijo que “actuamos con decisión, impulsando un sólido desempeño en toda nuestra red y la generación de flujo de efectivo, a pesar de operar en uno de los entornos de combustible más retadores de los últimos años.

“No solo alcanzamos un ingreso unitario récord para un segundo trimestre a través de incrementos en tarifas y de nuestras acciones disciplinadas en precios, red, capacidad y operaciones, sino que también nos beneficiamos de una demanda doméstica sostenida y una sólida demanda internacional, lo que demuestra el equilibrio de nuestras estrategias doméstica y transfronteriza.

Mientras que Aeroméxico reportó una pérdida de 57.7 millones de dólares en el segundo trimestre, frente a una utilidad de 68 millones de dólares en el mismo periodo de 2025.

La aerolínea señaló que el gasto total en combustible aumentó 219.3 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2025, con 30 millones más respecto al nivel considerado en la guía del segundo trimestre, debido a que los precios del combustible se mantuvieron alrededor de 8% por encima de lo previsto.

La UAFIDAR ajustada fue de 264.2 millones de dólares, con un margen de 17.9%, representando una caída de 13.3 puntos porcentuales en relación a lo reportado el año pasado.

Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, dijo que “Aeroméxico obtuvo resultados sólidos en el segundo trimestre, a pesar de la fuerte presión generada por el incremento en los precios del combustible y de los cambios en la demanda durante junio asociados con la Copa Mundial.

“Nuestros resultados estuvieron en línea con la guía que compartimos para el trimestre, aun cuando enfrentamos un impacto adicional por precios del combustible de aproximadamente 30 millones de dólares”.

Por otra parte, Viva señaló que en el segundo trimestre tuvo una pérdida de 59 millones de dólares, frente a una utilidad de 7 millones de dólares registrada en el mismo lapso de 2025.

El EBITDAR bajó 22%, a 141 millones de dólares en el segundo trimestre impactado por elevados precios del combustible. El margen se redujo en 9.7 puntos porcentuales a 23.1%.

En su reporte trimestral, Juan Carlos Zuazua, director general de Viva, dijo que “el segundo trimestre estuvo marcado por precios del combustible extraordinariamente elevados, reflejo del impacto sostenido de los conflictos geopolíticos surgidos hacia el cierre del primer trimestre”.

En respuesta, dijo “continuamos ajustando la capacidad, con una reducción de 7.7%, manteniendo una estricta disciplina de costos y una ejecución consistente con nuestro modelo de ultra bajo costo, lo que impulsó mejoras secuenciales en la rentabilidad”.

Los gastos de operación de Viva subieron 25.7%, a 647 millones de dólares en el trimestre, reflejando principalmente mayores precios de combustible, el fortalecimiento del peso y mayores costos asociados a la expansión de flota, además de los persistentes desafíos asociados a los motores Pratt & Whitney.

El Costo por Asiento-Milla Disponible (CASM) aumentó 36.2%, a 11.18 centavos de dólar en el trimestre, impulsado principalmente por un alza de 57.6% en el CASM combustible, a 4.05 centavos.