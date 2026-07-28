Aumenta 3.3% carga aérea en América Latina; México es el tercer mayor mercado

En este panorama de expansión regional, México reafirmó su posición como una de las grandes potencias logísticas del continente, ubicándose como el tercer mayor mercado, aunque enfrentando un entorno manufacturero complejo y ajustes en sus principales rutas internacionales.

El mercado de carga aérea internacional en América Latina y el Caribe registró un crecimiento interanual del 3.3 por ciento durante mayo de 2026, alcanzando un total de 343 mil 966 toneladas transportadas.

De acuerdo con el reporte de carga de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) a mayo de este año, Brasil se mantuvo como el mayor mercado de carga aérea internacional de la región, con 82.4 mil toneladas, seguido por Colombia (76.1 mil) y México (53.1 mil).

México movilizó 53 mil 115 toneladas durante mayo, una caída interanual de 4.4 por ciento, equivalente a 2 mil 436 toneladas menos que un año atrás. Se trató de la segunda contracción registrada en 2026, luego del crecimiento observado en abril.

Durante el quinto mes del año, el corredor con EU, que se mantuvo como el principal mercado internacional de México, registró un sólido aumento del 1.8 por ciento.

Mientras que el intercambio con España registró un alza de 21 por ciento, posicionando a la ruta con el país ibérico como el segundo corredor internacional de carga más importante para México en mayo.

En tanto que las mayores reducciones de volumen se concentraron en las rutas hacia Hong Kong, que experimentó una fuerte caída del 30.2 por ciento, y Alemania, que retrocedió un 14.4 por ciento

El resultado del volumen de carga en México no puede entenderse sin el contexto de la industria manufacturera. Durante mayo, el Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) de México mostró una leve mejoría, pasando de 47.7 a 49.6.

Además, las empresas mexicanas reportaron un aumento en los costos de los insumos y retrasos significativos en las entregas, fenómenos directamente asociados con las tensiones derivadas del conflicto en Medio Oriente.

A nivel regional, el crecimiento de mayo estuvo fuertemente liderado por las economías sudamericanas como Brasil, que se mantuvo como el rey indiscutible de la región, movilizando 82 mil 371 toneladas (un alza del 6.3 por ciento).

Fue el segundo mayor volumen mensual en su historia reciente, impulsado fuertemente por sus corredores con Alemania, Italia y España, y destacando un inusual crecimiento en su ruta con Nigeria ligado a la importación de fertilizantes.

Y Colombia, que rompió un récord para un mes de mayo al transportar 76 mil 113 toneladas (7.7 por ciento más), apuntalado por su comercio con EU y el dinamismo de las exportaciones de flores y semillas.