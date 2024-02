Invierte GIASA 350 mdp en Saltillo y generará 200 empleos directos

El director de Fomento Económico de Saltillo, Mario Mata Quintero, informó que siguen llegando inversiones a Saltillo y una de ellas es la de Grupo GIASA, que desarrolla un proyecto en el que está inyectando 350 millones de pesos.

“Es una inversión que trae fabricación de estructuras metálicas importantes, es una inversión de saltillenses para saltillenses y va a generar más de 200 empleos directos, más los 400 que está generando actualmente en la construcción de la planta”, detalló.

Sobre el operativo que implementó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que ya no se instalen empresas reclutadoras en la Alameda Zaragoza, señaló que ese trabajo no correspondió a la Dirección de Fomento Económico y Turismo por no tener las facultades.

Comentó que la Dirección de la Policía hace su trabajo como en cualquier otro municipio de México para tratar de mantener los parques y plazas limpios, con el uso correcto para la gente que quiere caminar por ahí y realizar otras actividades.

Mata Quintero señaló que lo que sí hizo Fomento Económico fue ofrecerles a esas empresas que se instalen en el Centro de Reclutamiento, donde cuentan con espacios para que se instalen de forma gratuita y en las mejores condiciones para ellos y los trabajadores.

Indicó que en el Centro de Reclutamiento se tiene espacio para 27 empresas diarias y que cerca del 45% de las personas que acuden en busca de trabajo, es reclutado de manera inmediata.