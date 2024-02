Ante nearshoring, Saltillo tiene retos en vivienda y en dinámicas expansivas de la ciudad

Con la llegada del nearshoring, Saltillo tiene retos importantes en términos de acceso a la vivienda y el control de la expansión de la ciudad, señaló el Director de Urbanismo Ciudadano del Tecnológico de Monterrey, José Antonio Torre.

Durante el Foro de Innovación y Sustentabilidad Urbana (Fisu) organizado por el Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana de San Pedro Garza García (Implang), el cual se realizó el pasado lunes 19 de febrero, el académico del Tec analizó los retos porvenir.

“Tiene una gran oportunidad pero también hay que entender que esa oportunidad de nearshoring y de las inversiones también viene acompañada de retos. Cómo le vamos a dar vivienda a todas esas personas que vienen a trabajar, qué servicios le vamos a dar a esas personas”, declaró el maestro en Administración por la Universidad de Harvard.

Torre señaló al ritmo de la construcción de vivienda para los empleados como uno de los puntos centrales a considerar pues señaló que en México no está creciendo al mismo ritmo que las ciudades.

Durante su intervención en el panel de discusión “Arquitectura y ciudad. De la unidad a la metrópolis, estrategias para la integración urbana”, indicó que a nivel nacional del 2015 al 2023 la oferta de vivienda social disminuyó en 70 por ciento y la económica en 96 por ciento.

En el caso específico de Saltillo, Eunice Sánchez Martínez, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A. C. (AMPI) en la capital coahuilense, indicó que el precio de la vivienda subió hasta un 30 por ciento entre 2020 y 2023.

“Si nos vamos con vivienda de interés social que el promedio es de 600, 650, 700 mil, ya no llegamos a los 800 mil, no la hay, es vivienda que no se está construyendo. Si la llegas a encontrar está muy a las afueras de la movilidad de la ciudad. Entonces realmente no hay un producto para ese tipo de familias que buscan adquirir su propiedad, su patrimonio”, detalló para VANGUARDIA en enero de este año.