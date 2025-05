Pide Sheinbaum mayor acceso a créditos para el pueblo en Convención Nacional Bancaria

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ante los banqueros del País que uno de los principales objetivos del sector debe ser incrementar el acceso al crédito de los mexicanos.

Al participar en la 88 Convención Bancaria, la Mandataria dijo que si se compara el nivel de acceso que se registra en otros países, México tiene un problema porque registra un nivel bajo.

“Si nosotros nos comparamos con Japón, con Estados Unidos, con Corea, con Francia, con Chile para tener una economía similar o con Brasil o con Alemania, Italia, Turquía, Perú, Colombia, el acceso al crédito de las y los mexicanos solamente alcanza el 33 por ciento.

“Un objetivo del gobierno y la banca tiene que ser mayor acceso al crédito, si queremos que haya no solamente crecimiento, sino fundamentalmente bienestar para las y los mexicanos”, indicó.

Sheinbaum aseguró que las utilidades de la banca comercial han crecido y hay una alta rentabilidad de la banca múltiple.

Sin embargo, sostuvo, no se registrará un verdadero crecimiento económico si no mejora la situación económica de la mayoría de la población.

“Nosotros no podemos hablar de prosperidad en el país si la prosperidad no es compartida, si la prosperidad llega para un sector de la población y no llega al que menos tiene, entonces no se puede hablar de un país próspero.

“El objetivo es la prosperidad para todas y para todos los mexicanos y ese objetivo sólo se puede lograr si la economía se riega desde abajo, que es el gran cambio que promovimos a partir del año 2018”, señaló.

Sheinbaum dijo que, pese a la nueva política arancelaria impuesta por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, México ha mantenido su estabilidad económica y presenta buenos números macroeconómicos.

“Pienso que todas y todos debemos sentirnos muy satisfechos y al mismo tiempo sentirnos optimistas porque frente a la situación internacional que hemos vivido en los últimos meses la economía mexicana y el sector financiero ha reaccionado de una manera extraordinaria.

“Así que, gracias a ustedes, y gracias a todas y a todos los mexicanos, debemos sentirnos agradecidos, satisfechos, por la situación que vivimos en México en estos momentos”, indicó.