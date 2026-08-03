La informalidad laboral se estanca en México, advierte evaluadora

CDMX- La informalidad laboral se estancó en México y alcanzó al 54.8% de la población ocupada en el primer trimestre de 2026, un nivel que complica la meta gubernamental de reducirla al 48.9% en 2030, advirtió este lunes el observatorio México, ¿cómo vamos?.

El reporte ‘Informalidad laboral en México, ¿cómo vamos? 2026’, elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que la tasa apenas bajó 4.5 puntos porcentuales en 21 años, desde el 59.3 % registrado a comienzos de 2005.

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En términos absolutos, sin embargo, el número de trabajadores informales aumentó de 24 millones a 32.6 millones en ese periodo, en buena medida por el crecimiento de la población.

Además, la transición hacia el empleo formal se frenó en años recientes, pues la tasa de informalidad fue del 54.3% en el primer trimestre de 2024 y subió al 54.8% en el mismo periodo de 2026.

“Hay avances importantes, pero consideramos que son insuficientes”, afirmó Axel González, coordinador de datos de México, ¿cómo vamos? y autor del estudio, durante su presentación.

El informe subraya además que la reducción no fue homogénea.

El empleo informal en el ámbito agropecuario cayó 4.9 puntos porcentuales desde 2005 y en empresas, gobierno e instituciones disminuyó un punto, mientras el sector informal de la economía aumentó 1.5 puntos, hasta concentrar al 29.5% de la población ocupada.

Las mayores tasas de informalidad se observan en agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, con 84.6%; otros servicios, con 83%; construcción, con 81.5%; hospedaje y preparación de alimentos y bebidas, con 71.2%, y servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, con 64.4%.

En el extremo opuesto, los servicios corporativos presentan 98.6% de empleo formal; información en medios masivos, 88.4%; electricidad, agua y gas, 87.4%; servicios financieros y de seguros, 86.3%, y servicios educativos, 83.5%, según el documento.

En contraste, algunos sectores vinculados al comercio exterior lograron reducciones relevantes entre 2005 y 2026: transportes, correos y almacenamiento bajó 13.1 puntos porcentuales; comercio al por mayor, 7.8; industrias manufactureras, 6.9, y servicios financieros y de seguros, 3.3.

El reporte también señaló que la informalidad alcanza a más mujeres que hombres y detalló que el ingreso entre géneros también enfrenta una brecha, ya que el ingreso promedio de los hombres con empleo formal es 2.3 veces mayor que el de las mujeres con empleo informal.