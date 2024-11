La Profeco recibe 275 quejas por El Buen Fin 2024; 15 fueron de establecimientos de Coahuila

CDMX.-La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que desde el primer día del Buen Fin hasta el momento se han recibido 275 quejas por diversas irregularidades, de las cuales 15 han sido quejas por establecimientos en Coahuila.

Informó que se ha recuperado hasta el momento un millón 287,514 pesos a favor de las personas afectadas por diversas irregularidades en sus compras durante este Buen Fin.

TE PUEDE INTERESAR: Previsión de crecimiento del PIB es optimista, pero cambio de gobierno en EU podría obstaculizarlo: expertos

Destacó que las quejas fueron recibidas a través de los módulos de atención desde el 15 de noviembre, brigadas móviles y el Teléfono del Consumidor.

“De la totalidad, 208 se conciliaron, 58 están en trámite, cinco no fueron conciliadas, dos no se localizó al consumidor, en una no se proporcionaron los datos suficientes para realizar el proceso, y una más se canalizó a otra dependencia para su atención”, detalló la Profeco en un comunicado.

Aunque no especificó que establecimientos fueron los señalados, entre las entidades que destacan con quejas, fue la Ciudad de México ha sido la entidad con mayor número de asuntos, con 58 casos atendidos.

Además le siguen el Estado de México y Jalisco, con 25 quejas cada una; Veracruz, con 20; Coahuila, con 15; Nuevo León, con 13; y Oaxaca, con 11.

Hasta la mañana de hoy, la Procuraduría del Consumidor ha atendido a 12 mil 218 personas que buscan información sobre diversos trámites y procedimientos para presentar quejas por incumplimiento de ofertas, promociones o plazos de entrega.

Otras situaciones atendidas han sido consultas sobre cancelaciones de compras, productos equivocados, precios y promociones no respetados, entre otras.

Según estimaciones del estudio “Pulso del Consumidor Mexicano: Buen Fin y ventas especiales de noviembre 2024”, del Tecnológico de Monterrey, las ventas estimadas durante estos cuatro días del Buen Fin ascenderán a 141 mil millones de pesos.

El análisis también revela que el 58% de las personas encuestadas aprovecha las ventas especiales para realizar compras navideñas.

No obstante, es la ropa encabeza las preferencias de los consumidores durante el Buen Fin, con un 68% de las preferencias, lo que la convierte en la categoría más demandada.

En segundo lugar se encuentran los dispositivos electrónicos, con un 49%; le siguen las bebidas alcohólicas, con un 23%; los artículos de decoración, con un 22 por ciento.

Fue el día de hoy que se dio a conocer que la Profeco acudió a las tiendas de Walmart, Coppel y Elektra por ofertas falsas durante este programa.

Con información de Agencias.