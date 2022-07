A nivel global queda confirmada la calidad de la mano de obra local con la confirmación de que Ramos Arizpe producirá la Blazer eléctrica de General Motors, consideraron representantes del sector privado, ahora se está también a la espera también que Stellantis anuncie los planes que en vehículos eléctricos tiene para la región.

El presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Sergio Alain Aguiar Guerra, indicó que la Región Sureste está en la siguiente era y es un acierto que le estén apostando a ella porque cuenta con la mano de obra calificada, la infraestructura y la experiencia.

Ante el anuncio de General Motors para Ramos Arizpe, consideró que con ello a manera global se confirma que se cuenta con la mano de obra calificada para este tipo de producción y el hecho de que ésta planta sea la primera, habla de la confianza y de los buenos resultados que se tiene a nivel no solo de armadoras, sino también de proveeduría por su exigencia de calidad para proveer de componentes no solo a nivel nacional, sino también al mercado de exportación no nada más de Estados Unidos, sino también de otros países.

En el caso de Stellantis, comentó que también saben que trae proyectos para el área de Derramadero también en aras de migrar a los vehículos eléctricos con los modelos que se manufacturan en Saltillo, por lo que en su debido tiempo también se esperan anuncios por parte de ellos.

“Es un acierto que le estén apostando a la Región Sureste, que será pionero en esta tecnología a nivel nacional, entonces es una muy buena noticia que nos está dando la confianza”, aseguró.

Por su parte, el CEO de Capital Analyst, Raymundo Díaz Robles indicó que con este anuncio se generará no solo mantenimiento de empleos, sino la posibilidad de nuevos en mano de obra especializada en esa área, atraería nuevas inversiones por el encadenamiento de la proveeduría.

La Región Sureste de Coahuila dijo sería prácticamente la primera región en todo el país en tener un encadenamiento eléctrico y generaría una atracción a nivel internacional, no solo por Tesla y la cercanía con Texas, sino que atraería a las marcas automotrices de Estados Unidos e incluso de Europa.

Finalmente se pronunció porque Coahuila este a la vanguardia en infraestructura (parques industriales, electricidad, carreteras y ferrocarril) para el desarrollo de este tipo de industria, además de que acelere los cambios que tenga que realizar y cuente con programas para apoyar el desarrollo de este tipo de industria en la entidad.