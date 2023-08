Le damos mucha importancia a Tesla, afirma experto en logística

“Nos preocupamos mucho por el tema Tesla, cuando deberíamos de enfocar las baterías a las necesidades, oportunidades y retos de todas las inversiones que están llegando, que se están fraguando y que están realmente por venir”, señaló Enrique Sánchez García.

El director de Desarrollo Internacional de Negocios de Logística y Cadena de Suministro en INTSOL GROUP Laredo, dijo lo anterior durante su participación como moderador en la conferencia “Situación del Nearshoring en Monterrey, Nuevo León, México”, que se impartió en el marco del evento organizado por la AIERA.

“Tal parece que le damos muchísima importancia a Tesla cuando en realidad el nearshoring no nos va a dar espacio para estar pensando en Tesla, si llega o no llega, si la proveeduría, etcétera; Tesla es coyuntural por la inversión o mega inversión, pero realmente con el nearshoring no vamos a tener ni para dónde hacernos realmente”, aseguró.

‘ACAPARAN’ PARQUES COAHULA Y NL

Por su parte, el vicepresidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, Hugo González González, comentó que el nearshoring puede aumentar las exportaciones globales de América Latina y el Caribe en 78 mil mdd cada año, de acuerdo con proyecciones del BID y de ellos, de los que 35 mil 300 millones corresponden a México.

Apuntó que el nearshoring es una realidad y comparó cifras de absorción de mercado de Nuevo León y Coahuila de 2020 y 2021, el primero se fue de 52 a 45% y el segundo de 4 a 20%; en los parques industriales, el primero tiene 176 y el segundo 82.

Ante ello, dijo que si se juntan los parques industriales de ambos estados, representan casi el 40% de todos los parques del país; por ello, añadió que también hay que salir a vender e ir por los clientes. “El mercado está ahí, hay que poner la carnada correcta y tirar bien la caña”, añadió.

González González dejó claro: “No nos la vamos a acabar, estemos en Coahuila, en Nuevo León, en Mazatlán, Campeche, Chiapas o Veracruz, va a haber chamba para todos, pero hay que salir a vender, creer en nosotros y vender la marca de nosotros”.

Finalmente, entre los retos del nearshoring dijo que está la especulación en parques y terrenos, la mano de obra calificada, mano de obra disponible, infraestructura vial y de comercio exterior, conflictos viales urbanos, falta de parques industriales, sobredemanda de mano de obra y exceso de preparación de alumnos.