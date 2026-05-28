Llega Bankaool a la esquina de México: Tijuana

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    Llega Bankaool a la esquina de México: Tijuana
    Con dos Centros de Negocios, en New City y Lumar, la comunidad fronteriza conocerá de primera mano el modelo de negocios híbrido de Bankaool. FOTO: CORTESÍA

La expectativa del banco es captar entre 2 mil 500 y 3 mil millones de pesos en los primeros meses

TIJUANA, BC.- La experiencia de los Centros de Negocios de Bankaool llegó a una de las fronteras más grandes, dinámicas y con mayor intercambio cultural y comercial entre México y Estados Unidos: Tijuana.

Con la inauguración de dos nuevos espacios, ahora los tijuanenses podrán conocer de primera mano el modelo híbrido que caracteriza a Bankaool, combinando lo mejor de la banca digital con su aplicación y banca móvil, con la atención personalizada de agentes en sus sucursales y Centros de Negocios.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

Bankaool ya estaba en todo el país gracias a su plataforma digital, pero ahora también estará presente físicamente en New City, Paseo del Centenario 9580 local 4, Zona Urbana Río Tijuana, y en el Centro de Negocios Lumar, sobre el Bulevar Agua Caliente 3402, Agua Caliente.

Desde ambos centros, Bankaool impulsará con sus productos bancarios, mesa de cambios con acceso a más de 130 divisas y sus servicios fiduciarios a una poderosa economía binacional que destaca por sectores diversificados, como la manufactura especializada, tecnología, inmobiliaria, logística y la salud.

CENTROS DE NEGOCIOS BANKAOOL, MÁS QUE UNA SUCURSAL BANCARIA

En sus instalaciones los usuarios no solo podrán acceder a productos y servicios bancarios, sino también a lugares diseñados para sentarse en cómodos y amplios espacios con sus clientes a hacer negocios, concretar reuniones de trabajo, agendar firmas, y acceder a atención personalizada para obtener soluciones financieras hechas a la medida de sus necesidades.

Además, sus espacios combinan finanzas, negocios y el arte con Artbank, división que promueve el talento de artistas locales para plasmar trazos de identidad y hacer único cada Centro de Negocio.

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FOTO: CORTESÍA

El centro de New City recibe a las personas con una pintura de Enrique Chiu con explosiones de colores que incluyen elementos de la ciudad como el Arco, el Reloj Monumental, y elementos naturales de su alrededor. Por su parte, en Lumar hay una obra del artista Speluno donde también pueden apreciarse escenarios icónicos de la comunidad transfronteriza, como el muro y una persona con mirada fuerte viendo las distintas ópticas y realidades que habitan en una de las ciudades más grandes y con mayor dinamismo de México.

Con la llegada de Bankaool a Tijuana, la comunidad fronteriza más grande entre México y Estados Unidos podrá acceder de manera completa a los servicios físicos y digitales de un banco que piensa y hace las cosas diferentes.

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