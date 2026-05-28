Por qué los brotes de ébola y hantavirus han confundido a los científicos

Por: Carl Zimmer Este mes, un par de virus acapararon los titulares. Primero fue un brote de hantavirus a bordo de un crucero, que causó hasta 13 infecciones, tres de ellas mortales. A continuación, sobrevino un brote de ébola en África, que hasta el momento ha provocado más de 900 infecciones y 220 muertes. En ambos casos, las noticias no solo han sido aterradoras, sino también confusas, incluso para los científicos. Los hantavirus no parecían actuar como hantavirus, y los virus del ébola no se comportaban como virus del ébola.

Los hantavirus son transmitidos por roedores y otros animales, y suelen infectar a las personas que inhalan orina y saliva seca de animales. Pero a bordo del crucero MV Hondius, los hantavirus pasaban de una persona a otra. En cuanto al brote africano, los científicos han hecho grandes avances en la lucha contra el ébola en los últimos años. Han creado vacunas que pueden frenar la propagación de la enfermedad y medicamentos antivirales que pueden curar las infecciones. Pero es probable que estos tratamientos sean débiles o inútiles. Este virus del ébola es muy diferente.

¿Qué ocurre? Existe una gran diversidad de virus, pero empleamos un vocabulario limitado para hablar de ellos. Sería igual de confuso tratar a las ballenas azules como a los murciélagos frugívoros y los tigres siberianos simplemente porque todos son mamíferos. Jens Kuhn, virólogo que forma parte del Comité Internacional de Taxonomía de Virus, dijo que los brotes recientes ponen de manifiesto las enormes lagunas existentes en nuestra comprensión de la llamada virosfera, los millones —quizá incluso billones— de especies de virus que están a nuestro alrededor. “Esos son ejemplos de por qué es importante la taxonomía”, dijo. “¿Algo es igual o es diferente? Bueno, si es diferente, entonces las cosas que sabemos sobre la otra cosa no funcionarán con ella”. Los virus del ébola deben su nombre al lugar donde se produjo uno de los primeros brotes documentados en 1976: el río Ébola, en lo que en ese entonces era Zaire, hoy República Democrática del Congo. Cuando los científicos examinaron la sangre de las víctimas, aislaron unos virus largos y con forma de serpiente, distintos de todos los conocidos hasta entonces. Pero en 1976 se produjo otro brote que también causó fiebres mortales y sangrientas, a cientos de kilómetros al este, en lo que entonces era Sudán, ahora Sudán del Sur. Los infectados también albergaban virus parecidos a serpientes.

Sin embargo, cuando los científicos compararon los genes virales, encontraron un sorprendente número de diferencias. En años posteriores, se produjeron decenas de brotes de ébola, y en la mayoría de los casos los virus se parecían al tipo observado por primera vez en Zaire o al tipo observado en Sudán. Al final, Kuhn y sus colegas reconocieron formalmente los dos tipos de virus como dos especies distintas. Y, como hacen los taxónomos en estos casos, le dieron a cada especie un nombre en latín: Orthoebolavirus zairense y Orthoebolavirus sudanense. Pero en los 50 años transcurridos desde el primer brote de ébola, los científicos han encontrado otros parientes de estos virus. En 2007, por ejemplo, 149 personas del distrito ugandés de Bundibugyo contrajeron fiebres hemorrágicas y 37 murieron. El virus que albergaban era, genéticamente hablando, más de un 30 por ciento diferente de los virus aislados en Zaire y Sudán: era una nueva especie, conocida ahora como Orthoebolavirus bundibugyoense.

El virus de Bundibugyo causó un segundo pequeño brote en 2012 antes de volver a entrar en escena este mes. Las vacunas y los medicamentos que se desarrollaron para la especie de Zaire no funcionan contra el virus de Bundibugyo, que pertenece a un linaje evolutivo diferente. Esa es una de las razones por las que el nuevo brote tiene tan preocupados a los expertos en salud pública. Los hantavirus también deben su nombre a un río: el Hantan, que atraviesa Corea del Norte y Corea del Sur. Está en una región donde una misteriosa enfermedad renal azotaba a la gente todos los años. En 1978, los investigadores aislaron la causa: un virus transmitido por ratones listados. Desde entonces, los científicos han descubierto hantavirus al acecho en roedores y otros mamíferos de todo el mundo. Algunos de ellos causan daños en los riñones, mientras que otros atacan al corazón y los pulmones. La esposa del actor Gene Hackman, Betsy Arakawa, murió en su casa de Nuevo México el año pasado tras infectarse con un tipo de hantavirus llamado Sin Nombre. Diagnosticado antes con Alzheimer, Hackman murió días después. Como los hantavirus se han adaptado a roedores y otros mamíferos en gran parte del mundo, han desarrollado una enorme diversidad: Kuhn y sus colegas reconocen 38 especies en el género ortohantavirus. (El género del virus del ébola, en cambio, solo incluye seis especies). Cada especie, a su vez, puede albergar una gran diversidad. A medida que los virus se replican, las cepas pueden adquirir nuevas mutaciones que pueden cambiar drásticamente su biología. El brote de esta primavera en el MV Hondius fue causado por una especie llamada Orthohantavirus andesense, transmitida por una serie de roedores en Sudamérica. Pero hay cuatro cepas de esta especie; el brote fue causado por una llamada virus de los Andes. A diferencia de las otras tres cepas —y de las otras 37 especies de hantavirus—, el virus de los Andes puede transmitirse directamente de una persona a otra. “Parece que hay algunas mutaciones que, en determinadas circunstancias, pueden hacer que el virus de los Andes sea transmisible de persona a persona”, dijo Kuhn. Nadie sabe cuáles son esas mutaciones. Kuhn sospecha que las otras cepas relacionadas con el virus de los Andes están al acecho en los roedores y comparten esta capacidad de propagarse entre las personas. Después del brote en el MV Hondius, predice, los científicos de Argentina y Chile “se meterán en sus congeladores con todas las muestras y secuenciarán todo y averiguarán: ¿qué son todas estas cosas?”.

En cuanto al ébola, Kuhn espera más sorpresas desagradables. Señala el ortoebovavirus taiense, también conocido como virus del bosque de Taï. La primera y última vez que alguien vio esta especie fue en 1994, cuando infectó a una científica que diseccionaba un chimpancé muerto. Desarrolló síntomas de ébola, pero acabó recuperándose. “Estoy seguro de que sigue ahí fuera, pero nadie se centra en él porque solo causó un caso”, dijo Kuhn. “Creo que eso es un gran error”.