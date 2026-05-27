Coahuila gana bronce en tenis de mesa Sub 19 de la Olimpiada Nacional 2026

La delegación de Coahuila comenzó su participación en la Olimpiada Nacional 2026 de tenis de mesa con una medalla de bronce en la prueba por equipos varonil Sub-19, luego de una cerrada semifinal disputada en Puebla ante el representativo de Nuevo León. El equipo integrado por Mateo Valdez, Rocco Arellano y Carlos Sámano logró subir al podio después de una serie que se definió hasta el quinto y último encuentro, en uno de los duelos más parejos de la jornada.

La eliminatoria arrancó con ventaja para Nuevo León. Mateo Valdez abrió la serie frente a Diego Montenegro, quien se quedó con el triunfo por 3-0 con parciales de 13-11, 11-6 y 13-11. Aunque el marcador fue en sets corridos, el coahuilense peleó cada punto y estuvo cerca de extender el encuentro. Coahuila reaccionó de inmediato gracias a Rocco Arellano. El jugador empató la serie tras imponerse 3-1 a Hazel Reyes en un duelo intenso que tuvo parciales de 12-10, 11-13, 11-2 y 13-11. El resultado devolvió la confianza al equipo coahuilense y mantuvo abiertas las posibilidades de avanzar a la final.

En el tercer encuentro, Carlos Sámano enfrentó a Antonio Pérez, quien colocó nuevamente al conjunto regio al frente al ganar 3-0 con parciales de 11-4, 12-10 y 11-3. A pesar del marcador, el segundo set fue uno de los más disputados de toda la serie. Con la presión encima y la necesidad de ganar para mantener con vida a Coahuila, Rocco Arellano volvió a la mesa y respondió con autoridad. El coahuilense venció a Diego Montenegro por 3-0 con parciales de 11-9, 11-8 y 11-8, empatando nuevamente la semifinal y llevando la definición hasta el último partido. El pase a la final quedó entonces en manos de Mateo Valdez, quien se midió ante Haziel Reyes en el duelo decisivo. El representante de Nuevo León logró imponerse 3-0 con parciales de 11-7, 11-3 y 11-9, resultado que aseguró el triunfo para los regios y dejó a Coahuila con la medalla de bronce nacional. Con este resultado, la delegación coahuilense sumó su primera presea en la Olimpiada Nacional 2026 dentro del tenis de mesa, disciplina que continuará sus actividades en Puebla durante los próximos días con pruebas individuales y dobles. El desempeño mostrado por Mateo Valdez, Rocco Arellano y Carlos Sámano dejó a Coahuila entre las mejores delegaciones de la categoría Sub 19 y confirmó el nivel competitivo del estado en una disciplina que cada año gana más presencia dentro del deporte nacional.

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