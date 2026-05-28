POLITICÓN: ¿Qué pasará con Óscar Nájera? Rector de la UAdeC pide aplicar Código de Ética ‘parejo’

I. ASEDIO

Si algo se requiere en estos tiempos es “andar a las vivas”, porque los delincuentes cibernéticos inventan cada día nuevos métodos para apoderarse de nuestra información y, a partir de ello, robarnos. La más reciente modalidad, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública que comanda Hugo Eduardo Gutiérrez, es el “SIM swapping”. ¿En qué consiste? En que, a partir de una llamada telefónica, alguien que se hace pasar por representante de nuestra compañía telefónica logra engañarte para que le entregues un código que te llega por medio de un mensaje... y con eso se apoderan de la línea.

II. OJO...

¿Cuál es la pista para no caer en el engaño? Si se recibe una llamada –de quien sea– y el interlocutor se echa un rollo que incluye el indicar que enviarán un código que se les debe dictar, ¡es una trampa! La lógica es simple: los únicos casos en los cuales nuestra compañía telefónica, o el banco, o cualquier institución, nos pedirá información para corroborar nuestra identidad es cuando nosotros hacemos la llamada, jamás cuando la recibimos.

III. CUÑA

Para que la cuña apriete, advierte con sabiduría la voz popular, ha de ser del mismo palo. Y aunque a estas alturas Fernando Rodríguez González puede considerarse un árbol “trasplantado”, en su momento fue un ardoroso defensor del petismo coahuilense, y por ello hoy resulta un eficaz ariete en la más reciente andanada que –con razón, desde luego– está recibiendo el muzquense Tony Flores debido a su reiterada inasistencia a las sesiones del Congreso. Más allá de que el asunto se va a resolver por efecto del tiempo –falta menos de una semana para que concluya la campaña–, lo cierto es que la polémica va a envolver al petista de aquí al próximo miércoles.

IV. ¿Y SI ES CHICLE?

Se puede apostar desde ahora –y doble contra sencillo– que a Flores no le van a quitar la curul y que Fernando Rodríguez no va a asumir el cargo ni una sola hora en el Congreso de Coahuila. Pero como eso será un hecho hasta que exista un pronunciamiento formal por parte de la Legislatura, el líder de México Avante va a lograr su propósito: hacerse visible en la contienda –en la cual es candidato– y, en una de esas, logra algunos votos para su proyecto político.

V. ASERTIVO

Quien finalmente fijó una postura clara sobre el caso del docente Óscar Nájera Davis fue el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez. Y es que, luego de la polémica generada por las imágenes del profesor en una fiesta con estudiantes consumiendo alcohol, el rector dejó claro que el Código de Ética y Conducta debe aplicarse parejo para toda la comunidad universitaria, sin excepciones ni interpretaciones convenientes. Nos dicen que el mensaje fue suficientemente directo para las autoridades de Jurisprudencia, donde hasta ahora se había intentado justificar el tema argumentando que el evento ocurrió fuera de las instalaciones universitarias.

VI. ‘FUERA DE LA ESCUELA’

La intención era minimizar el caso; sin embargo, la propia normativa universitaria establece restricciones expresas para docentes incluso fuera del entorno escolar. Por eso se comprende y hasta se aplaude la intervención pública y frontal del titular de la Rectoría en un tema delicado para la imagen universitaria. Porque la ambigüedad o el silencio en asuntos así termina dañando la credibilidad de toda la institución y normalizando prácticas que están completamente fuera de lugar dentro de la vida académica.

VII. CONFUNDIENDO TODO

Quien llamó la atención –para mal– en la mesa del Consejo General del IEC fue Edén Alonso Martínez Méndez, representante de Morena, al cuestionar las actividades realizadas por el gobernador Manolo Jiménez durante los últimos días. Para sostener su postura, enumeró eventos relacionados con la agenda del Ejecutivo y argumentó que debía suspenderse la propaganda gubernamental. Sin embargo, nos dicen, terminó confundiendo conceptos bastante básicos en materia electoral. Porque una cosa es propaganda gubernamental y otra muy distinta la agenda ordinaria de gobierno y el ejercicio cotidiano de funciones públicas.

VIII. HASTA APLAUSOS FALTARON

Los más pícaros comentaban que al representante de Morena sólo le faltó aplaudir después de hacer el recuento de actividades del gobernador. Y es que al intentar criticarlo terminó enumerando 22 actividades en 20 días, inversiones por 200 millones de pesos, obras y generación de mil 500 empleos. Más de uno pensó que parecía informe de gobierno al que sólo le faltó música de fondo. Por cierto: también tendría que pensar en “las Mañaneras”: bajo su lógica, ¿deberían suspender su transmisión en Coahuila?

IX. ÍNFULAS AMBIENTALES

Quien debería poner atención sobre el actuar de su equipo de trabajo es la secretaria del Medio Ambiente, Susana Estens de la Garza. Y es que durante el operativo para rescatar a un osezno en la colonia El Mirador, un funcionario de nombre Marco Antonio Saucedo hizo gala de una actitud bastante prepotente al reprender airadamente a un elemento de la Propaec por atender a medios de comunicación sin su autorización. El problema no es sólo la forma, sino las ínfulas con las que algunos funcionarios parecen asumir pequeños espacios de poder. Y luego “no entienden” por qué la ciudadanía termina percibiendo soberbia en lugar de servicio.