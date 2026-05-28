Coahuila: modificará INE horario de atención en módulos durante el Mundial 2026

La institución especificó que, de forma extraordinaria, el próximo 11 de junio no habrá servicio en las oficinas de la Ciudad de México, medida tomada debido a la logística y el flujo vial derivados de la ceremonia de apertura del campeonato.

TORREÓN, COAH.- Con motivo del Mundial de Futbol 2026 en territorio nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementará variaciones provisionales en el funcionamiento de diversos Módulos de Atención Ciudadana (MAC), enfocándose sobre todo en los perímetros aledaños a los recintos deportivos, en Torreón .

De igual forma, el INE comunicó que 11 centros de atención próximos a los estadios de la capital del país, Guadalajara y Monterrey alterarán sus jornadas laborales o pausarán actividades para garantizar la seguridad general y facilitar la movilidad urbana.

Para la zona metropolitana de Monterrey, se determinó el cese total de operaciones en todos los módulos de la entidad los días 24 y 29 de junio, fechas en las que se disputarán partidos de la justa mundialista.

Por otro lado, en el estado de Jalisco, solo una sede localizada en el municipio de Zapopan interrumpirá sus labores durante los días 11, 18, 23 y 26 de junio.

El organismo electoral aseguró que los ciudadanos que contaban con una cita en los días afectados recibirán un aviso previo para reprogramar su espacio, evitando así afectaciones en la expedición o actualización de su identificación oficial.

Finalmente, se subrayó que las más de 800 sedes restantes a lo largo de la República Mexicana trabajarán sin modificaciones, asegurando el servicio continuo a la población en paralelo al desarrollo de la competencia de futbol.

Para resolver dudas o solicitar información adicional, se encuentra habilitada la línea telefónica de INETEL en el 800 433 2000.