Coahuila: modificará INE horario de atención en módulos durante el Mundial 2026

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    Coahuila: modificará INE horario de atención en módulos durante el Mundial 2026
    Más de 800 módulos del INE en el resto del país continuarán operando con normalidad durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026. SANDRA GÓMEZ

La autoridad electoral aclaró que la mayor parte de las oficinas mantendrá sus servicios habituales, salvo por cierres estratégicos y cambios de horario de corto plazo

TORREÓN, COAH.- Con motivo del Mundial de Futbol 2026 en territorio nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementará variaciones provisionales en el funcionamiento de diversos Módulos de Atención Ciudadana (MAC), enfocándose sobre todo en los perímetros aledaños a los recintos deportivos, en Torreón.

La institución especificó que, de forma extraordinaria, el próximo 11 de junio no habrá servicio en las oficinas de la Ciudad de México, medida tomada debido a la logística y el flujo vial derivados de la ceremonia de apertura del campeonato.

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De igual forma, el INE comunicó que 11 centros de atención próximos a los estadios de la capital del país, Guadalajara y Monterrey alterarán sus jornadas laborales o pausarán actividades para garantizar la seguridad general y facilitar la movilidad urbana.

Para la zona metropolitana de Monterrey, se determinó el cese total de operaciones en todos los módulos de la entidad los días 24 y 29 de junio, fechas en las que se disputarán partidos de la justa mundialista.

Por otro lado, en el estado de Jalisco, solo una sede localizada en el municipio de Zapopan interrumpirá sus labores durante los días 11, 18, 23 y 26 de junio.

El organismo electoral aseguró que los ciudadanos que contaban con una cita en los días afectados recibirán un aviso previo para reprogramar su espacio, evitando así afectaciones en la expedición o actualización de su identificación oficial.

Finalmente, se subrayó que las más de 800 sedes restantes a lo largo de la República Mexicana trabajarán sin modificaciones, asegurando el servicio continuo a la población en paralelo al desarrollo de la competencia de futbol.

Para resolver dudas o solicitar información adicional, se encuentra habilitada la línea telefónica de INETEL en el 800 433 2000.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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