Saltillo: Ampliación del Periférico LEA se estima en 900 mdp; análisis se hizo desde 2016

Registros periodísticos de VANGUARDIA indican que en el mes de abril del año 2016, la administración estatal dio a conocer que se trabajaba en la continuación de este esquema de infraestructura vial.

La planeación para convertir el periférico Luis Echeverría Álvarez en una vía rápida sin semáforos en la ciudad de Saltillo es un proyecto que se ha analizado desde hace casi una década y ha alcanzado una estimación de 900 millones de pesos.

En aquel periodo, María Esther Monsiváis Guajardo, quien ocupaba la titularidad de la Secretaría de Infraestructura, señaló que la obra contemplaba de manera específica la ampliación del puente superior en el cruce con el bulevar Vito Alessio Robles.

Asimismo, el plan original integraba la construcción de un nuevo puente vehicular en la intersección con el bulevar Isidro López Zertuche. La funcionaria expuso en 2016 que estas adecuaciones eran necesarias para consolidar al periférico como una vía de flujo continuo en beneficio de la población.

De acuerdo con los datos técnicos presentados en ese entonces, la inversión requerida para ejecutar dichos trabajos oscilaba entre los 500 y 600 millones de pesos.

No obstante, Héctor Cortés Ruiz, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Coahuila, afirmó que el presupuesto necesario para realizar la extensión de los puentes y el nuevo paso vehicular en Isidro López se ha elevado a 900 millones de pesos.

“A los precios actuales deben andar rondando entre los 900 o mil millones de pesos”, señaló Cortés a VANGUARDIA.

Explicó que la inflación acumulada en esta última década representa un alza de entre el 70 y 80 por ciento en el costo de las obras.

A pesar del monto económico que se requiere, el experto comentó que el proyecto mantiene una relevancia por la cantidad de personas que utilizan estas vías diariamente.

“Sería socialmente factible, ya que el gran volumen de vehículos que transitan por esa área así lo demanda”, afirmó el ingeniero civil.

Documentos del Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (Implan) así como de las administraciones municipal y estatal anteriores, proponen de nuevo la construcción de un paso superior vehicular en el cruce de periférico LEA e Isidro López Zertuche.

Además exponen la necesidad de otro puente vehicular en Periférico y el bulevar Las Torres.

SERÍA UNA SOLUCIÓN TEMPORAL

Héctor Cortés expuso que la construcción de puentes y distribuidores viales suele ofrecer un alivio al tráfico vehicular únicamente en un periodo de corto plazo.

No obstante también señaló que estas soluciones técnicas tienden a volverse insuficientes con el paso de los años debido a que incentivan la presencia de más unidades.

“Aparte de aliviar el tráfico lo induce también. Vemos avenidas más amplias y eso invita al uso del auto particular”, afirmó.

Comentó que este fenómeno provoca que la infraestructura quede obsoleta a los pocos años de haber sido entregada a la circulación.

Para el especialista, el crecimiento de la ciudad conlleva una demanda constante que no se soluciona únicamente con más concreto para los automóviles.

El ingeniero señaló que los esfuerzos de inversión pública deberían enfocarse de manera prioritaria en los sistemas de transporte masivo. “Creo que es necesario invertirle más en el transporte público que no va a aliviar el sistema en el corto plazo, pero en el largo plazo sí lo va a lograr”, afirmó.