México enfrenta repunte inflacionario y debilidad económica

CDMX - El inicio de 2026 muestra un panorama complejo para México, en el que la inflación se acelera, la actividad económica se debilita y los mercados enfrentan presiones externas derivadas del conflicto internacional.

De acuerdo a un reporte hecho sobre las dinámicas económicas de México por CIAL dun & bradstreet, compañía líder en soluciones y análisis avanzado de datos, fue en la primera quincena de marzo que la inflación en México repuntó a 4.63% anual, su nivel más alto en 34 quincenas, frente al 4.13% previo.

Añadió que los precios agropecuarios se dispararon a 9.69% anual, con frutas y verduras creciendo casi 24%, lo que presiona las expectativas de inflación hacia un cierre de 4.30% en 2026.

Asimismo resalta que la actividad económica inició el año con debilidad: el IGAE creció apenas 0.5% anual en enero. El sector industrial retrocedió 0.1%, arrastrado por la caída de 1.7% en manufacturas, mientras la construcción avanzó 5.0%. El sector terciario se moderó a 0.9%, con comercio minorista creciendo 2.2%.

Por otro lado, destacó que la balanza comercial se mantiene en orden, pues en febrero las exportaciones sumaron 56 mil 851 millones de dólares, creciendo 15.8% anual, mientras las importaciones alcanzaron 57 mil 314 millones de dólares, con un alza de 20.8%.

En ese sentido, el déficit mensual fue de apenas 463 millones de dólares, con un superávit no petrolero de 23 mil 24 millones que contrasta con el déficit petrolero de 25 mil 638 millones de dólares.

No obstante, hizo hincapié que aunque las exportaciones mantienen un buen ritmo y la balanza comercial no representa riesgos inmediatos, el recorte de tasas en medio de un repunte inflacionario refleja la tensión entre crecimiento e inflación.

Hasta la semana pasada los mercados internacionales reflejaron el impacto del conflicto en Medio Oriente. El precio de la mezcla mexicana subió a 100 dpb, un alza de 57.6% en marzo, superando al WTI y Brent. El tipo de cambio se depreció 4.92% en un mes, cotizando en 18.07 pesos por dólar al 27 de marzo. Las bolsas también retrocedieron: el Dow Jones cayó 7.8%, el S&P 7.5%, mientras en Europa las caídas fueron de hasta 9.5%.

Se mantiene la estimación de que la economía crecerá alrededor de 1.8% en este año, apoyado en una mejoría de la inversión y manteniéndose el consumo con un avance aceptable.

Sin embargo, ante el panoramaa actual, en el reoporte se resalta que el reto principal será mantener la estabilidad macroeconómica y fortalecer la inversión para evitar que el rezago económico se profundice en un entorno global incierto.

AUMENTA INFLACIÓN y BAJAN ESTIMACIONES DEL PIB

Al momento especialistas del sector privado redujeron al 1.44% el pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) mexicano para 2026, tras una estimación previa del 1.46%, según la tercera encuesta mensual del año del Banco de México (Banxico).

Asimismo, la previsión para 2027 se redujo también para quedar en el 1.79% tras una estimación anterior del 1.81%, de acuerdo con la media de los 41 grupos de análisis y consultoría nacionales y extranjeros consultados por el banco central, entre el 16 y el 26 de marzo.

Por otro lado, los expertos empeoraron la perspectiva de la inflación general para el cierre de 2026 a una estimación del 4,.22 % desde una previa del 3.98 %.