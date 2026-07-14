Moody’s advierte de riesgos de proveedores de la industria automotriz

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    Moody’s advierte de riesgos de proveedores de la industria automotriz
    Las empresas fabricantes han incrementado los procesos de monitoreo y evaluación de riesgos para identificar posibles interrupciones antes de que afecten la producción. ESPECIAL.

Afirma que son los norteamericanos parecen mantener una situación operativa estable por el momento

MONTERREY.-Una mezcla de factores que provienen desde el estrés financiero, vulnerabilidades cibernéticas y temas geopolíticos, entre otros, han puesto en alto riesgo operativo a mil 100 proveedores de los 18 mil que a nivel mundial tiene la industria automotriz, reveló un análisis de Moody’s.

De ese grupo de proveedores de alto riesgo, la mayoría está en Asia y en Europa, ya que tan sólo 109 están en el Continente Americano, de los cuales 72 se ubican en América del Norte, 66 de ellos en EU, 4 en Canadá y 2 en México.

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El corredor de América del Norte es el que alberga a la mayor cantidad de proveedores automotrices del mundo, con 8 mil 121, en donde están los 72 de alto riesgo, otros 2 mil 629 fueron ubicados con un riesgo bajo ante los acontecimientos referidos, pero la gran mayoría, 5 mil 420 tienen un riesgo intermedio.

De acuerdo al análisis de Moody’s, los proveedores de América del Norte parecen mantener una situación operativa estable por el momento, pero los indicadores financieros sugieren que algunos ya están bajo presión.

“Aproximadamente uno de cada 16 de los casi 18 mil proveedores de la industria automotriz a nivel mundial (más de mil 100 empresas) presentan un alto riesgo operativo, lo que sugiere una vulnerabilidad crítica en el sector automotor global.

“Estas debilidades podrían verse influenciadas por las perturbaciones geopolíticas derivadas del conflicto con Irán, así como por el consiguiente aumento de los precios de los productos vinculados al petróleo y las posibles presiones en el suministro de materiales difíciles de sustituir”, detalla el documento de Moody’s.

“El riesgo de desempeño de los proveedores es una señal temprana que brinda a los equipos de la cadena de suministro y de gestión de riesgos una visión más clara de lo que se está gestando bajo la superficie, antes de que se produzca una posible interrupción”, añadió.

En conjunto, la situación indica que pueden estar surgiendo vulnerabilidades en múltiples partes de la red y que en algunos casos éstas pueden interactuar entre sí.

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