Se generaron mil 475 empleos en junio en Coahuila

En Coahuila fueron 1,475 los puestos de trabajo que se generaron durante el mes de junio, mientras que en el acumulado, al primer semestre del año, se tuvo un resultado positivo de 9,742 empleos.

De acuerdo a las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Coahuila cerró en junio con 849,800 puestos de trabajo, lo que superó a los 848,325 de mayo y los 840,058 del pasado mes de diciembre; asimismo este año en su comparativo mensual los dos únicos meses en que bajó el empleo fueron febrero y mayo, mientras que creció en enero, marzo, abril y ahora en junio.

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Cabe destacar que para el tercer trimestre del año, según la Encuesta de Expectativas de Empleo de Mano de Obra, para la Región Norte (Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas), se presentó una Tendencia Neta de 29%, lo que representó cinco puntos porcentuales más en comparación al periodo anterior y 18 puntos porcentuales contra el mismo periodo del año pasado.

En la Región Norte, un 45% de los empresarios planea aumentar sus requerimientos de talento, el 16% reducirlos, el 36% espera no hacer cambios y el 3% restante no sabe si hará cambios durante el tercer trimestre del año.

Finalmente la Tendencia Neta de 29% que reportaron los beneficios de la Región Norte, superó la Tendencia Neta de 28% que se presentó en ese mismo período a nivel nacional.