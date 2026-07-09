Nace ŌMEGA | Torre de Negocios, el nuevo proyecto corporativo que fortalece el desarrollo vertical de Saltillo

SALTILLO, COAH.- El crecimiento económico, la seguridad y el dinamismo empresarial que vive Saltillo continúan impulsando nuevas inversiones inmobiliarias. Bajo este escenario fue presentado ŌMEGA | Torre de Negocios, un desarrollo corporativo que se integra a la familia Atmōsphera 421 y que formará parte del conjunto vertical ubicado en el denominado “Corazón del Norte de Saltillo”. Durante la presentación oficial, Humberto Elizalde González, director general del proyecto, destacó que el desarrollo responde a la confianza que inversionistas y empresarios mantienen en la capital coahuilense, una ciudad que —dijo— ofrece condiciones favorables para proyectos de largo plazo.

“Saltillo se ha consolidado como una de las ciudades con mayor competitividad y seguridad del país. Ese entorno brinda certeza para seguir desarrollando proyectos inmobiliarios que eleven la calidad de vida y fortalezcan la actividad económica de la región”, señaló. El empresario subrayó que el crecimiento sostenido de la ciudad ha permitido el éxito de proyectos como Torre Kairos, cuya construcción registra un avance del 75 por ciento y más del 60 por ciento de sus unidades comercializadas. En ese contexto, reveló que ŌMEGA | Torre de Negocios inició su etapa de preventa con una respuesta favorable del mercado, al concretar la venta de más del 30 por ciento de sus espacios durante la noche de lanzamiento. UN CONCEPTO EXCLUSIVO PARA EMPRESAS El nuevo complejo estará conformado por seis niveles y 21 oficinas corporativas, diseñadas para empresas, inversionistas y profesionistas que buscan espacios funcionales, exclusivos y con una ubicación estratégica dentro de la ciudad.

La propuesta arquitectónica fue desarrollada por el despacho Landa + Martínez, cuyos socios, Agustín Landa y Rolando Martínez, junto con Luis Ferreira, presentaron las características técnicas del proyecto. Explicaron que el diseño prioriza la eficiencia de los espacios, la funcionalidad de sus amenidades y la incorporación de materiales y soluciones orientadas al confort de los usuarios, además de integrar criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. RESPALDO DE MÁS DE TRES DÉCADAS DE EXPERIENCIA Durante el evento, Humberto Elizalde Serrano, presidente de GIASA Ingeniería y Construcción, refrendó el compromiso de la empresa para participar en el desarrollo del proyecto. Destacó que la experiencia de más de 30 años de la constructora, tanto en México como en proyectos internacionales, será uno de los pilares para consolidar a ŌMEGA | Torre de Negocios como un nuevo referente en espacios corporativos de alta gama en Coahuila. SALTILLO MANTIENE EL IMPULSO PARA NUEVOS DESARROLLOS El lanzamiento de ŌMEGA refleja el momento de crecimiento que vive el mercado inmobiliario de la capital coahuilense, impulsado por la llegada constante de inversiones, la expansión industrial y la creciente demanda de infraestructura corporativa.

Con este proyecto, la familia Atmōsphera 421 amplía su portafolio de desarrollos y apuesta por fortalecer la oferta de espacios de negocios en una de las zonas con mayor proyección de crecimiento en Saltillo. El evento fue encabezado por Humberto Elizalde González, quien estuvo acompañado de su padre Humberto Elizalde Serrano, su madre, C.P. Yisely González Loya, su esposa, Carolina González, sus dos hijos, así como de familiares, amigos, socios y colaboradores.

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