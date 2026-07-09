Nace ŌMEGA | Torre de Negocios, el nuevo proyecto corporativo que fortalece el desarrollo vertical de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Nace ŌMEGA | Torre de Negocios, el nuevo proyecto corporativo que fortalece el desarrollo vertical de Saltillo
    La presentación de ŌMEGA | Torre de Negocios reunió a empresarios, inversionistas e invitados especiales para conocer el nuevo desarrollo corporativo en el norte de Saltillo. FOTOS: CORTESÍA

El complejo, impulsado por la familia Atmōsphera 421, inicia con una exitosa preventa y busca convertirse en un referente para el sector empresarial del norte de la ciudad.

SALTILLO, COAH.- El crecimiento económico, la seguridad y el dinamismo empresarial que vive Saltillo continúan impulsando nuevas inversiones inmobiliarias. Bajo este escenario fue presentado ŌMEGA | Torre de Negocios, un desarrollo corporativo que se integra a la familia Atmōsphera 421 y que formará parte del conjunto vertical ubicado en el denominado “Corazón del Norte de Saltillo”.

Durante la presentación oficial, Humberto Elizalde González, director general del proyecto, destacó que el desarrollo responde a la confianza que inversionistas y empresarios mantienen en la capital coahuilense, una ciudad que —dijo— ofrece condiciones favorables para proyectos de largo plazo.

$!Humberto Elizalde González, director general del proyecto ŌMEGA | Torre de Negocios.
Humberto Elizalde González, director general del proyecto ŌMEGA | Torre de Negocios.

“Saltillo se ha consolidado como una de las ciudades con mayor competitividad y seguridad del país. Ese entorno brinda certeza para seguir desarrollando proyectos inmobiliarios que eleven la calidad de vida y fortalezcan la actividad económica de la región”, señaló.

El empresario subrayó que el crecimiento sostenido de la ciudad ha permitido el éxito de proyectos como Torre Kairos, cuya construcción registra un avance del 75 por ciento y más del 60 por ciento de sus unidades comercializadas. En ese contexto, reveló que ŌMEGA | Torre de Negocios inició su etapa de preventa con una respuesta favorable del mercado, al concretar la venta de más del 30 por ciento de sus espacios durante la noche de lanzamiento.

UN CONCEPTO EXCLUSIVO PARA EMPRESAS

El nuevo complejo estará conformado por seis niveles y 21 oficinas corporativas, diseñadas para empresas, inversionistas y profesionistas que buscan espacios funcionales, exclusivos y con una ubicación estratégica dentro de la ciudad.

La propuesta arquitectónica fue desarrollada por el despacho Landa + Martínez, cuyos socios, Agustín Landa y Rolando Martínez, junto con Luis Ferreira, presentaron las características técnicas del proyecto.

Explicaron que el diseño prioriza la eficiencia de los espacios, la funcionalidad de sus amenidades y la incorporación de materiales y soluciones orientadas al confort de los usuarios, además de integrar criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.

RESPALDO DE MÁS DE TRES DÉCADAS DE EXPERIENCIA

Durante el evento, Humberto Elizalde Serrano, presidente de GIASA Ingeniería y Construcción, refrendó el compromiso de la empresa para participar en el desarrollo del proyecto.

Destacó que la experiencia de más de 30 años de la constructora, tanto en México como en proyectos internacionales, será uno de los pilares para consolidar a ŌMEGA | Torre de Negocios como un nuevo referente en espacios corporativos de alta gama en Coahuila.

SALTILLO MANTIENE EL IMPULSO PARA NUEVOS DESARROLLOS

El lanzamiento de ŌMEGA refleja el momento de crecimiento que vive el mercado inmobiliario de la capital coahuilense, impulsado por la llegada constante de inversiones, la expansión industrial y la creciente demanda de infraestructura corporativa.

$!Humberto Elizalde González con su padre Humberto Elizalde Serrano, su madre, C.P. Yisely González Loya, su esposa, Carolina González, y sus dos hijos.
Humberto Elizalde González con su padre Humberto Elizalde Serrano, su madre, C.P. Yisely González Loya, su esposa, Carolina González, y sus dos hijos.

Con este proyecto, la familia Atmōsphera 421 amplía su portafolio de desarrollos y apuesta por fortalecer la oferta de espacios de negocios en una de las zonas con mayor proyección de crecimiento en Saltillo.

El evento fue encabezado por Humberto Elizalde González, quien estuvo acompañado de su padre Humberto Elizalde Serrano, su madre, C.P. Yisely González Loya, su esposa, Carolina González, sus dos hijos, así como de familiares, amigos, socios y colaboradores.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desarrollo
negocios

Localizaciones


Saltillo

Vanguardia Afiliados

Vanguardia Afiliados

Afiliados Vanguardia busca incrementar el número de ventas de productos o servicios, además de difundir marcas que confían en el medio de comunicación líder de Coahuila y sus municipios.

Nuestros contenidos ofrecen información útil, de valor y complementaria. ¿Buscas conocer bien un producto antes de comprarlo? Aquí te compartimos la información que necesitas para tomar la decisión correcta.

¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un juez de control determinó que existen elementos para vincular a proceso a la exalcaldesa de Múzquiz por una segunda causa penal.

Vinculan a proceso por segunda causa a Tania Flores; seguirá en prisión preventiva
México mantiene fortalezas importantes, como su amplia red de proveedores, costos competitivos y una sólida integración con la industria estadounidense.

¿Se viene una tormenta automotriz para México? Cuatro señales a considerar
Vecinos de mentiras

Vecinos de mentiras
true

Libertad o brazalete electrónico pedirá defensa para Tania Flores
true

Más áreas naturales protegidas para Saltillo
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Civil Coahuila desplegaron un operativo en la zona del ejido San Isidro tras el reporte de presuntas detonaciones de arma de fuego contra trabajadores estadounidenses.

Piedras Negras: despliegan operativo por reporte de disparos en el río Bravo
El dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, es señalado en un análisis de registros aeronáuticos por los movimientos de una aeronave Learjet 60XR propiedad del sindicato, con 95 operaciones identificadas durante seis meses.

Coahuila: Alfonso Cepeda, líder del SNTE, en la mira por vuelos privados a costa del sindicato
Con el resultado, la serie quedó empatada y se definirá este 9 de julio en el Estadio Francisco I. Madero.

Saraperos deja escapar la ventaja y Durango iguala la serie en el Madero