Nintendo disfruta impulso en ventas gracias a película de Mario Bros.

Mario no solo rescató a Peach y encarceló a Bowser, sino que también está haciendo algo por Nintendo: incrementar sus ventas.

“La película detonó las ventas de todo: consolas, videojuegos, playeras, tasas, gorras y demás accesorios, así como entradas al parque temático de la empresa”, reconoció Doug Bowser, presidente de Nintendo América, en entrevista.

“No hemos medido aún en porcentaje el incremento, porque es parte de una estrategia a largo plazo que incluye más películas y más acciones”.

La región de América representa 43.8 por ciento de las ventas totales de Nintendo, que en el año fiscal que concluyó en marzo pasado sumaron alrededor de 12 mil millones de dólares.

Es decir, la región aportó 5.4 mil millones de dólares, de los cuales Estados Unidos y México concentraron la mayor parte.

“El reto es llegar a más jugadores en dos vertientes: los fans de la marca y los nuevos jugadores. Tenemos que llegar a los jóvenes, y eso lo haremos con una estrategia completa en entretenimiento”, aseguró Bowser.

Las ventas netas de Nintendo, según su reporte, bajaron en el año fiscal 5.5 por ciento anual, las de consolas 22 por ciento y las de videojuegos 9 por ciento.

Bowser consideró que este será el año de Nintendo, con una consola que ha sido exitosa en el último quinquenio y con un gran reto: los smartphones.

“Hemos colocado 125 millones de Nintendo Switch a nivel mundial, de los cuales 49 millones han sido en América, sobre todo en México y EU”.

“La idea no es replicar el juego (en los smartphones), sino que se identifiquen con los personajes, con historias más cortas, y llevarlos a los videojuegos”, añadió.

Actualmente, Nintendo tiene 114 millones de usuarios, 3.2 veces más que los 35 millones de 2018.

Agregó que también vienen videojuegos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que se lanza este viernes a nivel mundial, del cual su predecesor alcanzó casi 30 millones de ventas en copias.

Dijo que hay muchos personajes para explorar en propiedad intelectual con más películas.

“Son muchas acciones que ayudarán a empujar las ventas de Nintendo”, expuso.

