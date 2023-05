Luego del más reciente debate entre los candidatos a la gubernatura de Coahuila, el presidente del clúster Energía Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy, cuestionó que los candidatos de Morena no reconozcan los problemas del Gobierno federal, incluido el ahogamiento presupuestal que ha afectado a Coahuila.

Agregó que está claro que solamente hay un candidato que vale la pena, que es Manolo Jiménez, y añadió que lamentablemente los dos candidatos de Morena no traen mayores propuestas y solamente señalan problemas y no reconocen los propios del Gobierno federal.

“Muchos de los problemas de Coahuila son por el ahogamiento presupuestal que ha venido realizando el Gobierno federal y no tienen capacidad de autocrítica. Está claro que la propuesta de ellos es traer la 4T a Coahuila y francamente, viendo lo que pasa en el país, es un Gobierno que no respeta la Constitución, no respeta las leyes y convirtió al Senado en una burla y no creo que los coahuilenses queramos eso”, expresó el también exgobernador coahuilense.

Por lo pronto, luego de los tres debates que se han realizado, Montemayor Seguy consideró que a estas alturas los indecisos deben ser relativamente pocos porque han tenido tiempo para ver, oír y conocer las propuestas.

Sin embargo, reconoció que el tema energético ha sido tratado poco, aunque también reconoció que esto es un tema que tendrá que salir hasta el 2024, cuando sea la elección presidencial, porque el Gobierno federal quien tiene frenado todo.

TOCARON TEMA DE SEGURIDAD

Por su parte, el presidente de Canirac Coahuila y secretario de la UOECS, Éder López González, reconoció que en este debate se abordó el tema de seguridad, el cual es muy importante para todas las cámaras empresariales o incluso el más importante porque da certeza de seguir operando como se ha hecho los últimos años.

Sin embargo, insistió en que le gustaría que estos debates se basaran más en las propuestas que en los embates porque es poco el tiempo como para gastárselo en estar atacando a los otros candidatos.

De los tres debates realizados hasta ahora, destacó el de Coparmex, porque fue donde más se explayaron en las propuestas y los candidatos se dirigieron mejor a la ciudadanía.

En el caso de la UOECS, comentó que tienen la agenda abierta para reunirse con los candidatos y plantearles las inquietudes. Además del de seguridad, están el tema del agua y la instalación de Tesla, que traerá a muchas empresas satelitales.

Finalmente, el vicepresidente de Canirac Saltillo, Juan Pablo Valdés, dijo que fue un debate sin tanto ataque y con más propuestas, además de un ejercicio al que la ciudadanía le debe sacar provecho.