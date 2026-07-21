Personal ocupado del sector servicios cae en mayo y suma cinco meses de reducciones en México

El personal ocupado de las empresas de servicios privados no financieros cayó 1.9% a tasa anual en mayo de 2026, sumando el quinto mes consecutivo de este año con caídas en este rubro como se ha observado en la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las reducciones del personal ocupado del sector servicios (incluyendo sector transportes, correos y almacenamiento) ha caído en términos anuales en enero de 2026 1.1%; en febrero, -1.5%; marzo y abril, -1.9% respectivamente, según la EMS.

Los servicios que reportaron caídas anuales de su personal ocupado en mayo fueron: - Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación (-4.9%) - Información en medios masivos (-3.2%) - Servicios profesionales, científicos y técnicos (-3.1%) - Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (-2.9%) COAHUILA MANTIENE TENDENCIA NEGATIVA EN SERVICIOS INFORMATIVOS Y ALOJAMIENTO La plantilla laboral del sector de información en medios masivos y de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidos de mayo de 2026 cayeron 15 y 9.8%, respectivamente y a tasa anual, con base a la EMS. Desde enero hasta mayo de 2026 los empleados de ambos sectores han reportado caídas anuales.

El personal ocupado de los servicios de información en medios masivos han caído anualmente en enero 10.3%; en febrero, -11%; en marzo y abril, -10.4 y -9%, respectivamente. Los empleados de los Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas se han reducido a tasa anual en enero 18.6%; en febrero, -8.2%; en marzo y abril, -11.2 y -11.6%, respectivamente.