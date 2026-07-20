Pide sindicato de Estados Unidos aranceles a cerveza mexicana para impulsar producción nacional

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    Pide sindicato de Estados Unidos aranceles a cerveza mexicana para impulsar producción nacional
    ”Podemos elaborar cerveza Modelo. Es la misma receta. Produzcamos en Estados Unidos”, declaró la Hermandad Internacional de Camioneros. EFE

El sindicato Teamsters ha respaldado públicamente aranceles de hasta el 75% sobre las importaciones de cerveza mexicana porque argumenta que hay competencia desleal

La Hermandad Internacional de Camioneros (International Brotherhood of Teamsters), uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos, instó al gobierno a imponer aranceles a la cerveza mexicana, argumentando que una mayor parte debería ser elaborada por trabajadores estadounidenses en lugar de al otro lado de la frontera, reportó Fox News.

El sindicato de camioneros argumenta que México ha impulsado su industria cervecera mediante incentivos a la inversión respaldados por el gobierno, menores costos laborales y políticas orientadas a la exportación que han expandido la producción y las exportaciones, lo que ha ayudado a que la cerveza importada capture una creciente cuota del mercado estadounidense.

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La imposición de aranceles podría tener repercusiones para algunas de las marcas de cerveza importadas más conocidas de Estados Unidos, como Modelo, Corona, Pacífico y Tecate, gran parte de las cuales se elaboran en México antes de distribuirse a minoristas en todo el país, señaló Fox News.

”Podemos elaborar cerveza Modelo. Es la misma receta. Produzcamos en Estados Unidos”, declaró Sean O’Brien, presidente general de la International Brotherhood of Teamsters, a Fox News Digital.

En su informe, el sindicato afirmó que la producción de cerveza mexicana ha aumentado un 85% desde 2014, y que aproximadamente el 80% de las exportaciones de cerveza del país se destinan a Estados Unidos. Mientras tanto, la utilización de la capacidad en las principales cervecerías estadounidenses cayó del 82% en 2013 al 65% en 2023, una tendencia que, según los Teamsters, amenaza miles de empleos sindicalizados bien remunerados.

El sindicato argumenta que los aranceles ayudarían a trasladar una mayor parte de la producción de cerveza de vuelta a Estados Unidos, apoyando así a las cervecerías estadounidenses, a los agricultores que cultivan cebada y lúpulo, a los fabricantes de aluminio que producen latas y a los camioneros que distribuyen la cerveza por todo el país.

Los Teamsters afirman que la amenaza para los empleos en las cervecerías estadounidenses está creciendo a medida que las grandes cerveceras continúan invirtiendo miles de millones de dólares en México.

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Según la documentación presentada, las cervecerías han anunciado planes para añadir entre 19 y 23 millones de hectolitros de capacidad de producción en los próximos cinco años.

El sindicato Teamsters ha respaldado públicamente aranceles de hasta el 75% sobre las importaciones de cerveza mexicana, considerándolos una posible solución a lo que describen como una competencia desleal.

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