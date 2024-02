Rechaza González Arocha expulsión de Antomex y anuncia nueva asociación de touroperadores

Luis Gilberto González Arocha, quien fuera presidente de la Asociación Nacional de Tour Operadores de México (Antomex), negó que fuera expulsado, así como los señalamientos de presuntos desvíos, y anunció que junto a compañeros de otros estados integrarán una nueva asociación.

A través de un comunicado, expresó: “Nada más alejado de lo que pasó, nos retiramos la mayoría de los que estábamos por no coincidir con el anterior presidente, Julio César Rascón”.

Agregó que Rascón y su grupo se opusieron a los cambios puestos a consideración de los presidentes de cada estado constituidos en la asociación; “era un proyecto de trabajo de un año que fue cortado de tajo a los cinco meses de haber iniciado, ni cómo ver los resultados porque no dieron ni siquiera el tiempo de la curva de aprendizaje a la nueva mesa directiva.

“En resumen, no les gustaron los avances que se tuvieron y/o no entendieron cómo los hicimos, puesto que no contamos con el recurso de membresías, las cuales no fueron cobradas en forma genérica; el tesorero que propusimos no entró en funciones por una cláusula que pusieron en el acta de asamblea donde fui electo como presidente, donde se exponía que tenía su acta constitutiva para ejercer el cargo”, indicó.

En cuanto a los señalamientos de malversación de fondos, González Arocha dejó en claro que “cómo habría malversación, si no hay recursos que malversar, partiendo de eso, lo que se ejerció de recursos fue direccionado a tres cuentas oficiales, las cuales hicieron su reporte, solo a una de ellas se le observó algún movimiento, sin ser determinante en el contexto del resumen financiero del evento”.

Agregó que todo quedó avalado en el resumen con estados de cuentas, facturas y todo lo necesario para hacer un ejercicio de transparencia. “Sin lugar a dudas, la cantidad que dice que se malversó, sobrepasa por mucho el monto del costo en circulante que se ejercicio, porque se tuvo la precaución de recibir la mayoría de los apoyos en especie”, dijo.

Recordó que en el evento al que hacen mención, participaron no más de 26 touroperadores, líderes en su mayoría, en donde no pagaron su carnet, asimismo comentó que Julio Rascón y su secretario pagaron solamente su hotel.

“Al compañero que dicen que hizo mal uso de sus facultades, encargado de la cuenta sin meses sin intereses del evento, no manejó ni siquiera los 30 mil pesos, de los cuales más del 50% lo ejerció en pagos a hospedaje de personalidades invitadas, entre ellos la Lic. Patricia Armendáriz, Shark Tank, la cual no quiso que le pagaran sus gastos y así una suma de buenas voluntades y personalidades que hizo del evento un referente”, detalló.

González Arocha señaló lo mediático del tema, y añadió que batallaron para cubrir lo del evento más de mes y medio posterior al ejercicio, pero lograron cumplir con ello, en contraparte, ellos se fueron de Monclova con un adeudo de más de 150 mil pesos, los cuales fueron cubiertos por él y está presionando a los touroperadores de Coahuila para que lo cobren.

De Julio Rascón resaltó que en los cuatro años anteriores que estuvo en función, jamás se recibió un informe, y ni pensar que haya enviado un programa de trabajo, como lo que sí hizo él en su caso; asimismo, en esta grilla contra su persona estimó que estaría involucrado también Armando de la Garza.

CREARÁN OTRA ASOCIACIÓN

Adelantó que están en construcción de una nueva Alianza Nacional de Touroperadores y Prestadores de Servicios Turísticos, la cual le enorgullece liderar junto a sus compañeros de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Durango, Coahuila, Nuevo León, Yucatán, Chiapas y otros seis estados que están en pláticas para integrarse. Dejó en claro que toda persona y asociación tiene derecho a reinventarse y sacar su mejor versión.

Montos y partidas reclamados por ATOC: $169,000

Traslado convencionistas, al Congreso, en el Congreso y postour, pagados a la Empresa BMG de Monterrey , NL: $48,000

Resto de hospedaje en Hotel Sleep In (confeccionistas , ponetes y mesa directiva), Monclova: $43,000

⁠Gastos video promocional pagados a Aura Producciones: $25,000

Talento humano, Mitote Coahuilense pagado al Sr. César Niño y Cía: $16,000

Gastos de preproducción pagados a tarjetas de crédito de Luis G. González Arocha y recurso aportado por la memebresía de ATOC: $37,000

Son 16 meses de atraso y contando, exigimos su pago y pedimos a las instancias gubernamentales, asociaciones del ramo y actores de la cadena de valor del turismo, que recriminen y señalen estas malas prácticas de estas personas y de sus secuaces porque ponen en riesgo todo lo avanzado en los logros del turismo nacional. En concreto denunciamos la corrupción de estos personajes, teniendo como bandera la touroperación organizada de México

