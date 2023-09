Refinería Dos Bocas costará el doble y el Tren Maya, el triple, admite Hacienda

Mientras que el presupuesto original era de 8 mil millones de dólares, la refinería de Dos Bocas terminará costando entre 16 mil y 17 mil millones de dólares, reconoció el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Mientras tanto, el costo del Tren Maya va a tener un costo de alrededor de 500 mil millones de pesos, muy por encima de los 120 mil originalmente presupuestado.

En una entrevista radiofónica, el funcionario admitió que en el caso de Dos Bocas hay una cantidad sobrante que se puso en el presupuesto de 2024, ya que no alcanzó a ejercer todo lo que se había calculado y que se había aprobado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de incremento para 2023.

También precisó que el año pasado López Obrador autorizó una ampliación dados los impactos inflacionarios de la refinería, además de que las estimaciones originales no contenían el impacto del IVA, por lo que se dio esta ampliación y en ella hay una parte que no se ejerció o todavía no se ejerce en 2023, por eso se tiene esta provisión para 2024.

En el caso del Tren Maya, Ramírez de la O aceptó que terminará costando alrededor de 500 mil millones de pesos, que también está muy por encima de aquellos 150 mil millones de pesos originales.

“Es un proyecto de largo plazo, cualquier gobierno que siga va a tener el impacto de tener que administrarlo”, destacó.

Explicó que el incremento que se observa en el presupuesto de Sedena es por la inclusión de la obra del Tren Maya, que ya no está en Fonatur sino en Sedena, institución que “es un ejecutor de gasto mucho más económico y mucho más riguroso en la entrega de resultados”.

El presupuesto del Tren Maya tendrá una inversión adicional de 150 mil millones de pesos para 2024, con respecto a un cierre estimado de 143 mil millones en 2023 y 179 mil millones en 2022.

“En el caso del Tren Maya, en efecto también siempre sucede con estos proyectos grandes, las obras se van ejecutando y en la medida en que se van ejecutando se encuentra que hay que resolver asuntos”, puntualizó.

Por ejemplo, destacó, en el tramo 5 se tuvo que resolver en favor de viaductos, o sea, volar el Tren Maya arriba del suelo por encima de lo que se había contemplado anteriormente porque se han encontrado muchos vestigios originales.

