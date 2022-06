Responde la Fed agresivamente ante la Inflación más alta en 40 años en EU

En los últimos dos la Fed ha subido las tasas de interés dos veces en los últimos meses, en donde está incluida un aumento de medio punto a que llevó a cabo a principios de mayo, en respuesta para controlar la inflación . Esto parece no haber dado resultados, debido a que el índice de precios al consumidor registró un incremento a una tasa anualizada de 8.6% dio a conocer la Oficina de Estadísticas Laborales el 10 de junio. Eso se ubicó por encima de las estimaciones económicas de un 8.2%.

Así mismo, la Reserva Federal , tiene buenos motivos para ser precavida, debido a que la Fed tiene lo que se denomina como un mandato dual, no solo con el objetivo de mantener la inflación bajo control, sino a su vez, promover el empleo.

En opinión de la economista Veronika Dolar profesora en SUNY Old Westbury, la Fed hasta ahora se ha abocado en llevar a cabo el llamado aterrizaje suave, en donde el incremento a las tasas de interés es suficiente como para poder poner un freno a la inflación, sin embargo no lo es tanto como para que la economía no entre en recesión, lo que posiblemente resultaría en menos empleo y más estadounidenses sin trabajo.

En este sentido, Dolar piensa que la Fed tiene en este momento dos importantes razones para dejar de ser cautelosa.

En primer lugar, precisa Dolar, está lo que indican los últimos datos de inflación. Una inflación vertiginosa es “terrible para la economía y muy dolorosa para los consumidores, por lo que la Reserva Federal no tiene más remedio que reducirla a cualquier costo”. En segundo lugar, “tiene que ver con lo que se conoce como la curva de Beveridge”, indica Dolar. La curva de Beveridge analiza la relación estadística entre el nivel de desempleo y el número de vacantes abiertas.

Aún con esta situación, Dolar opina que “la Fed tiene argumentos sólidos para tomar medidas más agresivas, así que no se sorprenda si el banco central de EU sube las tasas en 0,75 puntos porcentuales en su próxima reunión a mediados de junio. Ese sería el mayor aumento desde 1994”.