Tendrán restaurantes menús en coreano e inglés: Canirac Saltillo

El presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, dijo que se está trabajando para que los restaurantes cuenten con sus menús en inglés y coreano, a los cuales se accedería a través de un Código QR.

Agregó que actualmente solo un 10% de los restaurantes cuentan con un menú en inglés, sin embargo, ahora utilizando el Código QR se espera que los restaurantes afiliados a la cámara cuenten con esa herramienta y se contempla tenerlo listo para antes de la Copa Mundial de Futbol.

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Este proyecto inicialmente se empezó a trabajar con Monclova, pero también se aplicará en la Región Sureste y en aquellos municipios donde se tengan restaurantes afiliados a la cámara, asimismo añadió que la utilización del Código QR es la forma más eficiente de tenerlo en los restaurantes.

“Consideramos y visualizamos que es importante por la llegada del mundial, pero también por las inversiones que se tienen de los países asiáticos llevar el menú a estos idiomas” , dijo.

DIA DE LAS MADRES

Para la celebración del Día de la Madre se espera llegar a los 10 millones de pesos, beneficio que caerá este año en domingo, toda vez que se tendría cinco espacios para la celebración como es desayuno, comida y cena del sábado y desayuno y comida del domingo.

Quienes tienen más demanda para la celebración del 10 de Mayo son las comidas tradicionales, sobre todo en desayunos, así como el tema de alta cocina, sushi y comida italiana, mientras que el promedio de consumo depende del restaurante, pero va de los 400 a 900 pesos es el ticket promedio por personal.

Destacó que hasta un 80% realiza reservaciones a través de las aplicaciones y un 20% a través de teléfonos y a finales de abril saldrán las primeras promociones. “Normalmente la comida es la más favorecida con esta celebración y en el 90% de los casos se lleva a celebrar a las mamás a los restaurantes y solo un 10% se pide para llevar”, dijo.

Finalmente comentó que por la celebración del Día del Maestro esperan una derrama económica de 3 millones de pesos y por el Día del Niño 2 millones de pesos, con los primeros, un 70% de la celebración se realiza en los desayunos y un 30% en las comidas, mientras que con los niños los restaurantes con juegos son los más demandados.