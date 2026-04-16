Tendrán restaurantes menús en coreano e inglés: Canirac Saltillo

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Dinero
/ 16 abril 2026
    Tendrán restaurantes menús en coreano e inglés: Canirac Saltillo
    Isidoro García Reyes dijo que incluso se espera que más adelante se puedan incluir en el menú idiomas como el francés y el italiano. REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA.

Por otro lado para la celebración del 10 de mayo y por el Día del Maestro, se espera una derrama económica de 15 millones de pesos entre ambos eventos

El presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, dijo que se está trabajando para que los restaurantes cuenten con sus menús en inglés y coreano, a los cuales se accedería a través de un Código QR.

Agregó que actualmente solo un 10% de los restaurantes cuentan con un menú en inglés, sin embargo, ahora utilizando el Código QR se espera que los restaurantes afiliados a la cámara cuenten con esa herramienta y se contempla tenerlo listo para antes de la Copa Mundial de Futbol.

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Este proyecto inicialmente se empezó a trabajar con Monclova, pero también se aplicará en la Región Sureste y en aquellos municipios donde se tengan restaurantes afiliados a la cámara, asimismo añadió que la utilización del Código QR es la forma más eficiente de tenerlo en los restaurantes.

“Consideramos y visualizamos que es importante por la llegada del mundial, pero también por las inversiones que se tienen de los países asiáticos llevar el menú a estos idiomas” , dijo.

DIA DE LAS MADRES

Para la celebración del Día de la Madre se espera llegar a los 10 millones de pesos, beneficio que caerá este año en domingo, toda vez que se tendría cinco espacios para la celebración como es desayuno, comida y cena del sábado y desayuno y comida del domingo.

Quienes tienen más demanda para la celebración del 10 de Mayo son las comidas tradicionales, sobre todo en desayunos, así como el tema de alta cocina, sushi y comida italiana, mientras que el promedio de consumo depende del restaurante, pero va de los 400 a 900 pesos es el ticket promedio por personal.

Destacó que hasta un 80% realiza reservaciones a través de las aplicaciones y un 20% a través de teléfonos y a finales de abril saldrán las primeras promociones. “Normalmente la comida es la más favorecida con esta celebración y en el 90% de los casos se lleva a celebrar a las mamás a los restaurantes y solo un 10% se pide para llevar”, dijo.

Finalmente comentó que por la celebración del Día del Maestro esperan una derrama económica de 3 millones de pesos y por el Día del Niño 2 millones de pesos, con los primeros, un 70% de la celebración se realiza en los desayunos y un 30% en las comidas, mientras que con los niños los restaurantes con juegos son los más demandados.

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