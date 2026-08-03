Tras concluir el Mundial, repunta ocupación hotelera y alcanza niveles de hasta el 80%

El presidente de la OCV Saltillo, Enrique López Aguirre, dio a conocer que la segunda quincena de julio repunto la ocupación hotelera y alcanzó niveles de un 75% a 80%, esto se atribuye a que una vez que concluyó que el Mundial de Futbol bajaron las tarifas áreas y con ello, las empresas empezaron a reactivar sus viajes.

De acuerdo a cifras preliminares, en julio la ocupación hotelera llegó a un 50% con una tarifa de 1,700 pesos, mientras que las dos primeras semanas de julio la ocupación se ubicó en un 40% y las dos últimas en un 75% a 80%.

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López Aguirre señaló que los 45 días que tuvo de duración el Mundial de Futbol, las empresas detuvieron sus viajes debido a los aumentos de precios en las áreas de tarifas, sin embargo, ahora que los vuelos están en mejores precios la gente empezó a viajar nuevamente, lo que generó que la segunda quincena de julio se presentarán muy buenas ocupaciones aún con tarifas de 1,900 pesos.

“El mercado de placer es un mercado que sigue creciendo, pero el que más vimos desarrollándose es el mercado de negocios. Observamos que las empresas después de que bajaron los precios por el tema del Mundial en los vuelos, comenzaron a reactivar sus viajes”, dijo

Añadió que los viajes pendientes que tenían en estos 45 días que duró el Mundial, habían detenido los viajes por los aumentos de precios, pero ahora que los vuelos están en mejores precios, la gente está comenzando a viajar nuevamente.

Por lo pronto, la derrama económica que se generó por ingresos hoteleros en julio fue de cien millones de pesos y durante los siete primeros meses del año 700 millones, estos últimos comprados contra el mismo periodo de 2025 representaron un decremento de 40 millones de pesos.

Sin embargo, en los siguientes meses esperan quedar por lo menos en el mismo nivel que el año pasado, aunque con mejor tarifa, además de que le siguen invirtiendo a los servicios de hospedaje y en satisfacción del cliente para que los viajeros encuentren mejores atenciones y servicios.

Este año, en los primeros meses la ocupación hotelera se ubicó en un 45%, mientras que abril y mayo sorprendió y llegó a un 60%, en tanto en julio bajo a 50%.

Sin embargo, en agosto esperan una tendencia más positiva y con ello crecer cinco puntos más y así llegar a un 55% durante ese mes y septiembre, mientras que en octubre llegar a un 70% con picos de hasta un 100%.