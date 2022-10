Así, estiman los expertos, pese a que las subidas de tipos enfriarán el mercado inmobiliario de la primera economía del mundo y es previsible que el número de operaciones descienda en los próximos meses, los precios no bajarán estrepitosamente, como sucedió en la crisis de 2007-2008.

“Con las nuevas tasas de interés habrá menos compradores y los precios se suavizarán, pero no se derrumbarán”, asegura a Efe Dowell Myers, profesor de Política, Planificación y Demografía de la Universidad del Sur de California.

La situación actual, añade el experto, así como todas las fuentes consultadas por Efe, “no tiene nada que ver” con lo vivido en la crisis de las hipotecas subprime de 2007-08, que desembocó en una ejecución masiva de hipotecas de quienes no podían pagarlas y una caída en picado de los precios.

El pasado 21 de septiembre, la Reserva Federal (Fed) anunció una nueva subida de tipos de 0.75 puntos, la quinta desde marzo, y con ella la tasa de interés oficial pasó a situarse en una horquilla de entre el 3 y el 3.25 %, el nivel más alto en los últimos 14 años.

