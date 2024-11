Valor económico de labores domésticas respecto al PIB en Coahuila, fue del 22%

En 2023, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados equivalió a 26.3 % del PIB del total de la economía

El valor económico de las labores domésticas y de cuidados no remunerados respecto del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 22 % en el caso de Coahuila, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo a los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM), en el caso del Valor Económico del Trabajo No Remunerado de los Hogares por Entidad Federativa, destaca que en 2023, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados equivalió a 26.3 % del PIB del total de la economía.

Los estados que contribuyeron con los niveles más altos fueron: estado de México, con 12.4 %; Ciudad de México, con 6.9 %; Jalisco, con 6.7 %; Veracruz, con 6.2 %, y Nuevo León, con 4.9 por ciento.

Mientras que al revisar el valor del trabajo no remunerado de cada entidad federativa respecto del PIB que generaron, se observa que las entidades con los niveles más altos fueron: Chiapas (67.7 %), Guerrero (55.0 %), Oaxaca (48.4 %), Tlaxcala (45.2 %) y Zacatecas (44.7 %).

En el caso de los estados que se ubican en la franja fronteriza, de acuerdo al mapa que presenta el INEGI, en Baja California es de 21.4%, Sonora 22.0%, Chihuahua 25.4%, Coahuila 22.2%, Nuevo León 16.3% y Tamaulipas 30.8%.

OTROS DATOS

El valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados reportó un monto de 8.4 billones de pesos, lo que equivale a 26.3 % del PIB del total de la economía.

En promedio, las mujeres aportaron a su hogar el equivalente a 86 mil 971 pesos anuales por el trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados que realizan.

El estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León presentaron el mayor valor económico de las labores domésticas y de cuidados.