Vaticinan llegada de inversión para el sector eléctrico

CDMX.- La empresa mexicana Solventa, firma especializada en soluciones de energía eléctrica, prevé que las inversiones en este sector comezarán a materializarse porque está en puerta un nuevo periodo de auge para México y que impulsaría principalmente a la zona norte del país.

David Sánchez Jasso, Fundador y Director General Solventa Energía, señaló en entrevista que está sorprendido de ver a muchas empresas chinas queriendo establecerse en territorio mexicano. “Están pensando que esta incertidumbre es algo momentáneo”, declaró.

“Quieren instalar y resolver sus necesidades energéticas, sobre todo en el norte del país. No he visto un freno para nada y he visto mucho capital extranjero queriendo invertir en desarrollo energético en México. Es capital alemán, español, italiano que trae como prioridad a México y Chile para invertir en sus proyectos porque creen que se va a detonar el desarrollo energético”, detalló el empresario.

El director de la empresa señaló que consideran que tarde o temprano -en un periodo de por lo menos tres años- se empezará a abrir muy fuerte el desarrollo de energía en México y los inversionistas quieren estar preparados con los terrenos.

Sánchez Jasso reiteró que hay un gran apetito de las empresas que quieren instalarse en México para atender al mercado de Norteamérica, algo que ocurrirá cuando se aclaren las disputas comerciales globales que generó la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El fundador de Solventa señaló que la reforma energética y las leyes secundarias que impulsó el actual gobierno mexicano comenzaron a mostrar beneficios para el país y dan certeza en cuanto a las reglas de operación en el sector.

“No veo que las empresas se estén echando para atrás, a lo mejor lo están tomando con un poco más de tiempo. Proyectos que pudimos haber cerrado en el primer trimestre del año, tal vez los estaremos cerrando a finales, pero yo no veo rechazo, sino más bien que las empresas estén simplemente tomando las cosas con más calma”, mencionó.

Con información de El Universal