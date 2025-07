Busca China conquistar a Brasil y a América Latina con sus vehículos eléctricos

“ Estamos en una competición global con China ”, dijo Jim Farley, director ejecutivo de Ford Motor Comp., en la conferencia Aspen Ideas de junio. “ No se trata solo de los EV. Y si perdemos esto, no tenemos futuro en Ford ”.

Hicieron una prueba de manejo del Dolphin, el utilitario eléctrico más barato. La autonomía era buena para la ciudad, unos 380 km, y el precio también, unos 28,000 dólares, o 159,000 reales. No les importó que su edificio de departamentos no permitiera cargadores en el garaje. Podían cargar en el estacionamiento de un supermercado cercano.

Otros compradores tenían otros deseos.

Alexandre Pacheco vino a ver si podía cambiar su híbrido enchufable BYD por uno fabricado por Great Wall Motor. Le gustaba su coche. Deseaba quedárselo. “El ahorro que he tenido... vaya”, dijo. Solo que para los viajes a la casa familiar de la playa, el maletero era demasiado pequeño.

¿Consideraría volver a un coche de gasolina? Rotundamente no. “Sostenibilidad. Comodidad. Ruido”, dijo.

A Oswaldo Rejas y a su esposa, Marcia Fernandes, no les convencían en absoluto los modelos totalmente eléctricos, porque tardaban mucho en cargarse. “Los brasileños son impacientes. Yo lo soy”, dijo ella. En el concesionario Great Wall Motor, cambiaron su SUV de gasolina por un híbrido. Para consagrar el trato, un DJ puso la música a todo volumen. Se encendieron luces estroboscópicas. La pareja se dirigió a un escenario para hacerse fotos.

El mercado brasileño de coches de batería es pequeño, pero crece a buen ritmo. Según estimaciones de BloombergNEF, aunque solo el 6 por ciento de los coches vendidos en 2024 eran eléctricos o híbridos, se prevé que dominen el mercado en 2037.

Siguiendo el ejemplo de las marcas chinas, los fabricantes de coches de Brasil, incluida la marca estadounidense General Motors, están fabricando híbridos enchufables. Ford también vende híbridos en sus concesionarios brasileños.

DE EL MODELO T AL BYD

A lo largo de la avenida Henry Ford, en la ciudad industrial de Camaçari, lo que antes era una fábrica de Ford se convierte en una fábrica de BYD.

Esta había sido la planta más nueva de Ford. Todos los días, a partir de 2001, producía cientos de coches de gasolina. Empleaba a unos 5000 trabajadores. También perdía enormes cantidades de dinero.

En 2021, la planta de Ford cerró.

“Fue una conmoción”, dijo Júlio Bonfim, quien era presidente del sindicato del metal de la fábrica. “Yo imaginaba que mi hijo también iba a trabajar en la fábrica. No fue así”.

El gobierno estatal ofreció a BYD una cesta de incentivos para que adquiriera la planta. Pero casi tan pronto como llegó la empresa china, se vio envuelta en un escándalo laboral.

El pasado diciembre, las autoridades brasileñas acusaron al contratista de BYD, Jinjiang Construction Group, de mantener a 163 trabajadores chinos en “condiciones similares a la esclavitud”, lo cual violaba la legislación laboral brasileña. Esto reflejó el cálculo que enfrentan las empresas chinas al intentar expandirse en Brasil, donde los sindicatos son fuertes.

Los trabajadores fueron enviados de vuelta a casa. La construcción se ralentizó. Los responsables de la empresa dijeron que esperaban iniciar la producción a finales de este año. Cuando lo haga, el sindicato de Bonfim insiste en que se contrate a brasileños para trabajar en la línea. Ha amenazado con ir a la huelga si se contratan trabajadores chinos.

El máximo responsable de BYD en Brasil, Alexandre Baldy, dijo que la empresa había tomado medidas para hacer frente a las infracciones. En mayo, la fiscalía de trabajo dijo que había presentado cargos contra el fabricante de automóviles y sus contratistas por trata de personas. La empresa dijo que tenía previsto impugnar los cargos.

Mientras tanto, es casi seguro que la fábrica de Great Wall en Iracemápolis ya estará plenamente operativa. Está prevista una ceremonia de inauguración en agosto. Los coches saldrán de la fábrica poco después.

La fábrica tiene previsto producir primero un modelo híbrido y tres híbridos enchufables, incluido el modelo que Rodrigues y Mendes compraron recientemente.

Brasil tiene mucha electricidad, y la mayor parte es renovable, procedente de la energía hidroeléctrica. Pero en un país que abarca 8.5 millones de kilómetros cuadrados, casi tan grande como Estados Unidos, la electricidad es un reto. Construir una infraestructura de recarga es costoso y lleva mucho tiempo. Además, los coches que pueden funcionar con etanol pueden optar al mismo tipo de incentivos fiscales que los coches totalmente eléctricos.

Great Wall Motor aspira a producir 50.,000 coches al año en un plazo de tres años, dijo Alfonso. Su precio oscilará entre 219,000 y 324,000 reales brasileños, es decir, entre 37,000 y 55,000 dólares.

Para Alfonso, es obvio por qué los fabricantes chinos de automóviles se expanden tan rápidamente en Brasil. Han invertido en nueva tecnología y nuevo diseño. “Si no eres competitivo en costos, no tienes innovación, competir es difícil”, dijo. “No solo los estadounidenses, sino todo el mundo”.

BRASIL, POR SU PARTE, INTENTA APROVECHAR LA AMBICIÓN CHINA

China es el mayor socio comercial de Brasil. Vende enormes cantidades de soya y petróleo a Pekín, y es uno de los principales clientes de Pekín de tecnologías de energía limpia, como paneles solares y baterías. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, en una visita de Estado en mayo. Habló elogiosamente de las inversiones chinas en Brasil, incluido el sector automovilístico.

Sus declaraciones contrastaron fuertemente con la turbulenta relación de Pekín con Washington a causa de los aranceles.

André Corrêa do Lago, veterano diplomático brasileño que presidirá la próxima ronda de negociaciones mundiales sobre el clima, dijo que, debido a los bajos precios de venta y a la amenaza que representan para el comercio mundial, “algunos países tienen un poco de miedo a los coches eléctricos chinos”.

Eso no debería preocuparle a Brasil, dijo. “Lo veo como una noticia muy positiva. Hacen que los coches eléctricos sean mucho más asequibles”. c. 2025 The New York Times Company.

Por Somini Sengupta y Victor Moriyama, The New York Times.