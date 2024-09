El asilo Trinidad Narro de Maas, uno de los pilares de la filantropía en Saltillo que derribaron para construir casas y una escuela

No lo había escuchado nombrar. No diría que es de las imágenes más representativas de la ciudad. Y cuando vi fotografías del lugar, caí en ese absurdo frecuente que reza que no se parece a nuestro terruño, que cómo va a ser Saltillo con esa inexacta estética extranjera, y por supuesto que no coincide con el recuerdo vetusto —quizá hoy más imaginario que auténtico– de aquella capital semimoderna, pseudolondinense, cuasiombigo del mundo que hoy llamamos Little Jump.

Me refiero al asilo Trinidad Narro Maas. También lo encontré como el orfanato para niñas pobres. O el internado de para mujeres de Trinidad y Henry. Una institución que nació a finales del siglo XIX con la misión de dar refugio temporal a las mujeres de la época mientras encontraban una familia. Un edificio que fue derribado a mitad del siglo XX. Un lugar del que, insisto, no se habla lo suficiente.

Por eso aquí está un poquito de su historia. Para que más gente la recuerde o la descubra. Y porque, para ser congruente con algunas obsesiones que he vertido en estas páginas, me gusta conversar con las cosas muertas.

El primer testigo de este sitio lo encontré en el libro “Saltillo, imagen y memoria”, del historiador Carlos Recio Dávila, que recoge las tarjetas postales de 1900 a 1914. La información del edificio aparece en las páginas 118 y 119, en donde se ve: