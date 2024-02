Así podrás saber de quién es el número de teléfono desconocido, sin llamar de regreso

Todos en algún momento hemos recibido alguna llamada a nuestro celular de un número que no conocemos, aunque esto podría ser algo sin importancia, en muchas ocasiones nos gana la curiosidad o nos genera incertidumbre saber quién está detrás y vamos a darte algunas opciones para averiguarlo.

En la actualidad, nuestros teléfonos gozan de la mejor tecnología. Sin embargo, los avances todavía no permiten que nuestros dispositivos identifiquen a las personas que se encuentra realizando la llamada si no tenemos registrado el número.

Si recibes muchas llamadas desconocidas y te gustaría saber quién las hace, no te preocupes, aquí te decimos cómo puedes averiguarlo.

¿CÓMO SABER DE QUIÉN ES EL NÚMERO DESCONOCIDO?

En esta era tecnológica las personas nos vemos expuestas a muchos peligros, uno de ellos son las llamadas de números desconocidos pues muchas veces es una práctica utilizada para llevar a cabo las extorsiones o distribuir spam.

Aunque nuestros dispositivos móviles aún no cuenten con la tecnología de reconocer llamadas de números desconocidos, hay herramientas que te pueden ayudar a saber quién se encuentra detrás de un número sin registrar, todas estas son opciones seguras y libres de software malicioso.

SITIOS DE INTERNET

Por si no lo sabías, hay algunas páginas web que pueden ayudarte a identificar llamadas de números desconocidos, estas son algunas de ellas:

- Quién habla;

- Tellowos;

- TelefonoSpam;

- ListaSpam.

La mayoría de estas páginas te dan información sobre si el número es de spam o no. En caso de que busques el número y no aparezcan resultados, eso quiere decir que la llamada no es spam.

APLICACIONES

Si te sientes más seguro instalando aplicaciones, te traemos unas opciones para descargar tanto en dispositivos Android como iOS:

- Truecaller (iOS y Android);

- Call Blacklist (Android);

- Call Blocker (iOS);

- Me: identifica llamadas y spam (iOS).

Las llamadas spam han sido uno de los mayores problemas al contestar números que no conocemos, ya que en algunas ocasiones, las personas detrás de un número no registrado son familiares o amigos en busca de ayuda, así que no siempre perder estas conversaciones es lo mejor.