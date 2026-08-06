Beca Leona Vicario 2026: así puedes solicitar el apoyo de hasta mil 32 pesos mensuales durante agosto
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Conoce quiénes pueden solicitar este apoyo económico, cómo realizar el trámite en línea y cuáles son los montos que ofrece el programa.
Las familias de la Ciudad de México ya pueden realizar el pre-registro para la Beca Leona Vicario, un programa social que busca apoyar a niñas, niños y adolescentes que enfrentan condiciones de vulnerabilidad para que continúen con sus estudios.
El Gobierno capitalino, a través del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), informó que el registro para nuevos beneficiarios estará disponible del 1 al 31 de agosto de 2026 mediante la plataforma oficial del Sistema DIF Ciudad de México.
La convocatoria está dirigida a menores de entre 0 y 17 años con 11 meses que residan en la capital y cumplan con los requisitos establecidos por el programa.
¿Cómo hacer el pre-registro de la Beca Leona Vicario?
El trámite se realiza completamente en línea y el primer paso consiste en ingresar al portal oficial del DIF Ciudad de México.
Una vez dentro de la plataforma, el solicitante deberá:
- Capturar la CURP de la niña, niño o adolescente.
- Llenar el formulario con la información solicitada.
- Enviar la solicitud para su evaluación.
Posteriormente, las autoridades revisarán cada expediente y, en caso de ser seleccionado, el solicitante recibirá un mensaje con la fecha, hora y módulo donde deberá presentar la documentación necesaria para concluir el proceso de incorporación al programa.
¿Quiénes pueden solicitar este apoyo?
La Beca Leona Vicario está enfocada en menores que viven en condiciones de vulnerabilidad social o económica. Entre los perfiles que pueden participar se encuentran quienes:
Se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.
1. Han sido víctimas de violencia.
2. Perdieron a su madre, padre o tutor.
3. Tienen padres, madres o tutores con discapacidad permanente que les impide trabajar.
4. Tienen familiares privados de la libertad.
5. Son hijas o hijos de policías fallecidos en cumplimiento de su deber.
6. Viven con madres, padres o tutores solos en la Ciudad de México.
El objetivo del programa es contribuir a que las niñas, niños y adolescentes permanezcan en la escuela y reducir el riesgo de abandono escolar por causas económicas o familiares.
¿Cuánto dinero entrega la Beca Leona Vicario?
El monto del apoyo varía según la edad del beneficiario y el nivel de vulnerabilidad determinado por las autoridades.
Los apoyos pueden ir desde 382 pesos hasta mil 32 pesos mensuales, mientras que los menores de entre cero y dos años reciben un apoyo fijo de mil 31 pesos. En algunos casos específicos, como estudiantes de Centros de Atención Múltiple (CAM) o menores en condiciones de vulnerabilidad extrema, también se contempla un apoyo de hasta mil 32 pesos al mes.
Las autoridades capitalinas recomendaron realizar el pre-registro dentro del periodo establecido y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer el resultado de la evaluación y los pasos para completar la inscripción al programa.