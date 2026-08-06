Beca Leona Vicario 2026: así puedes solicitar el apoyo de hasta mil 32 pesos mensuales durante agosto

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    Beca Leona Vicario 2026: así puedes solicitar el apoyo de hasta mil 32 pesos mensuales durante agosto
    El Gobierno de la Ciudad de México abrió el pre-registro para la Beca Leona Vicario correspondiente a agosto de 2026. FOTO: PROGRAMAS SOCIALES

Conoce quiénes pueden solicitar este apoyo económico, cómo realizar el trámite en línea y cuáles son los montos que ofrece el programa.

Las familias de la Ciudad de México ya pueden realizar el pre-registro para la Beca Leona Vicario, un programa social que busca apoyar a niñas, niños y adolescentes que enfrentan condiciones de vulnerabilidad para que continúen con sus estudios.

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El Gobierno capitalino, a través del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), informó que el registro para nuevos beneficiarios estará disponible del 1 al 31 de agosto de 2026 mediante la plataforma oficial del Sistema DIF Ciudad de México.

La convocatoria está dirigida a menores de entre 0 y 17 años con 11 meses que residan en la capital y cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

¿Cómo hacer el pre-registro de la Beca Leona Vicario?

El trámite se realiza completamente en línea y el primer paso consiste en ingresar al portal oficial del DIF Ciudad de México.

Una vez dentro de la plataforma, el solicitante deberá:

- Capturar la CURP de la niña, niño o adolescente.

- Llenar el formulario con la información solicitada.

- Enviar la solicitud para su evaluación.

Posteriormente, las autoridades revisarán cada expediente y, en caso de ser seleccionado, el solicitante recibirá un mensaje con la fecha, hora y módulo donde deberá presentar la documentación necesaria para concluir el proceso de incorporación al programa.

$!Las familias de la Ciudad de México ya pueden realizar el pre-registro para la Beca Leona Vicario.
Las familias de la Ciudad de México ya pueden realizar el pre-registro para la Beca Leona Vicario. FOTO: PROGRAMAS SOCIALES

¿Quiénes pueden solicitar este apoyo?

La Beca Leona Vicario está enfocada en menores que viven en condiciones de vulnerabilidad social o económica. Entre los perfiles que pueden participar se encuentran quienes:

Se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

1. Han sido víctimas de violencia.

2. Perdieron a su madre, padre o tutor.

3. Tienen padres, madres o tutores con discapacidad permanente que les impide trabajar.

4. Tienen familiares privados de la libertad.

5. Son hijas o hijos de policías fallecidos en cumplimiento de su deber.

6. Viven con madres, padres o tutores solos en la Ciudad de México.

El objetivo del programa es contribuir a que las niñas, niños y adolescentes permanezcan en la escuela y reducir el riesgo de abandono escolar por causas económicas o familiares.

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¿Cuánto dinero entrega la Beca Leona Vicario?

El monto del apoyo varía según la edad del beneficiario y el nivel de vulnerabilidad determinado por las autoridades.

Los apoyos pueden ir desde 382 pesos hasta mil 32 pesos mensuales, mientras que los menores de entre cero y dos años reciben un apoyo fijo de mil 31 pesos. En algunos casos específicos, como estudiantes de Centros de Atención Múltiple (CAM) o menores en condiciones de vulnerabilidad extrema, también se contempla un apoyo de hasta mil 32 pesos al mes.

Las autoridades capitalinas recomendaron realizar el pre-registro dentro del periodo establecido y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer el resultado de la evaluación y los pasos para completar la inscripción al programa.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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