Beca Leona Vicario 2026: así puedes solicitar el apoyo de hasta mil 32 pesos mensuales durante agosto

Las familias de la Ciudad de México ya pueden realizar el pre-registro para la Beca Leona Vicario , un programa social que busca apoyar a niñas, niños y adolescentes que enfrentan condiciones de vulnerabilidad para que continúen con sus estudios.

El Gobierno capitalino, a través del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), informó que el registro para nuevos beneficiarios estará disponible del 1 al 31 de agosto de 2026 mediante la plataforma oficial del Sistema DIF Ciudad de México.

La convocatoria está dirigida a menores de entre 0 y 17 años con 11 meses que residan en la capital y cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

¿Cómo hacer el pre-registro de la Beca Leona Vicario?

El trámite se realiza completamente en línea y el primer paso consiste en ingresar al portal oficial del DIF Ciudad de México.

Una vez dentro de la plataforma, el solicitante deberá:

- Capturar la CURP de la niña, niño o adolescente.

- Llenar el formulario con la información solicitada.

- Enviar la solicitud para su evaluación.

Posteriormente, las autoridades revisarán cada expediente y, en caso de ser seleccionado, el solicitante recibirá un mensaje con la fecha, hora y módulo donde deberá presentar la documentación necesaria para concluir el proceso de incorporación al programa.