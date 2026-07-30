¿Habrá pago de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez en agosto? Esto dicen las autoridades
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Conoce quiénes son, cuánto dinero recibirán y cuándo podría realizarse el siguiente pago de estos programas sociales.
Con el inicio de agosto, miles de estudiantes y familias beneficiarias de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se preguntan si recibirán un nuevo depósito en sus tarjetas del Banco del Bienestar.
Ambos programas forman parte de las Becas para el Bienestar y entregan un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos a estudiantes de escuelas públicas. La Beca Rita Cetina está dirigida a alumnos de educación básica, mientras que la Beca Benito Juárez beneficia a estudiantes de nivel medio superior.
Sin embargo, durante el periodo vacacional de verano la mayoría de los beneficiarios no recibe depósitos, ya que las reglas de operación contemplan una pausa en los pagos.
Beneficiarios que sí recibirán depósito en agosto
De acuerdo con la información disponible, el único grupo que recibirá un apoyo económico durante agosto está integrado por los estudiantes de primaria que realizaron su registro a la Beca Rita Cetina durante el mes de marzo.
Estos beneficiarios obtendrán un depósito de 2,500 pesos, correspondiente al apoyo destinado para la compra de uniformes y útiles escolares previo al inicio del nuevo ciclo escolar.
Este pago es independiente del apoyo bimestral que entrega el programa y representa un beneficio adicional para las familias con estudiantes inscritos en educación básica.
Cabe recordar que la Beca Rita Cetina también otorga 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito en el programa dentro de un mismo hogar.
¿Cuándo será el siguiente pago de las becas?
Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez no ha publicado el calendario oficial del siguiente depósito.
No obstante, se estima que los pagos regulares se reanuden durante octubre de 2026, cuando concluya el periodo vacacional.
Como ocurre habitualmente, los depósitos se realizarían de manera escalonada conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, tanto para la Beca Rita Cetina como para la Beca Benito Juárez.
Las autoridades recomiendan esperar la publicación del calendario oficial y evitar dejarse llevar por información difundida en redes sociales que no provenga de fuentes oficiales.
¿Cómo consultar si ya cayó el depósito?
Los beneficiarios cuentan con distintas opciones para verificar si el recurso ya fue depositado en su tarjeta del Banco del Bienestar.
Entre las alternativas disponibles se encuentran consultar el saldo mediante la aplicación móvil del banco, acudir a un cajero automático del Banco del Bienestar o ingresar al Buscador de Estatus utilizando la CURP.
También es posible comunicarse a los números de atención de la Coordinación Nacional de Becas para resolver dudas relacionadas con los depósitos.
Mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales permitirá conocer las fechas definitivas de pago y evitar confusiones sobre los apoyos económicos que recibirán los estudiantes durante el resto de 2026.