¿Habrá pago de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez en agosto? Esto dicen las autoridades

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    ¿Habrá pago de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez en agosto? Esto dicen las autoridades
    Existe un grupo de estudiantes que sí recibirá un depósito durante agosto. FOTO: IA

Conoce quiénes son, cuánto dinero recibirán y cuándo podría realizarse el siguiente pago de estos programas sociales.

Con el inicio de agosto, miles de estudiantes y familias beneficiarias de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se preguntan si recibirán un nuevo depósito en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

https://vanguardia.com.mx/informacion/vas-por-tu-tarjeta-de-la-beca-rita-cetina-los-3-consejos-clave-que-debes-conocer-antes-de-recogerla-CH22438802

Ambos programas forman parte de las Becas para el Bienestar y entregan un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos a estudiantes de escuelas públicas. La Beca Rita Cetina está dirigida a alumnos de educación básica, mientras que la Beca Benito Juárez beneficia a estudiantes de nivel medio superior.

Sin embargo, durante el periodo vacacional de verano la mayoría de los beneficiarios no recibe depósitos, ya que las reglas de operación contemplan una pausa en los pagos.

Beneficiarios que sí recibirán depósito en agosto

De acuerdo con la información disponible, el único grupo que recibirá un apoyo económico durante agosto está integrado por los estudiantes de primaria que realizaron su registro a la Beca Rita Cetina durante el mes de marzo.

Estos beneficiarios obtendrán un depósito de 2,500 pesos, correspondiente al apoyo destinado para la compra de uniformes y útiles escolares previo al inicio del nuevo ciclo escolar.

Este pago es independiente del apoyo bimestral que entrega el programa y representa un beneficio adicional para las familias con estudiantes inscritos en educación básica.

Cabe recordar que la Beca Rita Cetina también otorga 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito en el programa dentro de un mismo hogar.

$!Estos beneficiarios obtendrán un depósito de 2,500 pesos.
Estos beneficiarios obtendrán un depósito de 2,500 pesos. FOTO: IA

¿Cuándo será el siguiente pago de las becas?

Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez no ha publicado el calendario oficial del siguiente depósito.

No obstante, se estima que los pagos regulares se reanuden durante octubre de 2026, cuando concluya el periodo vacacional.

Como ocurre habitualmente, los depósitos se realizarían de manera escalonada conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, tanto para la Beca Rita Cetina como para la Beca Benito Juárez.

Las autoridades recomiendan esperar la publicación del calendario oficial y evitar dejarse llevar por información difundida en redes sociales que no provenga de fuentes oficiales.

https://vanguardia.com.mx/informacion/becas-benito-juarez-y-rita-cetina-tendran-un-nuevo-periodo-de-registro-en-septiembre-de-2026-FO21853446

¿Cómo consultar si ya cayó el depósito?

Los beneficiarios cuentan con distintas opciones para verificar si el recurso ya fue depositado en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Entre las alternativas disponibles se encuentran consultar el saldo mediante la aplicación móvil del banco, acudir a un cajero automático del Banco del Bienestar o ingresar al Buscador de Estatus utilizando la CURP.

También es posible comunicarse a los números de atención de la Coordinación Nacional de Becas para resolver dudas relacionadas con los depósitos.

Mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales permitirá conocer las fechas definitivas de pago y evitar confusiones sobre los apoyos económicos que recibirán los estudiantes durante el resto de 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Becas
Programas Sociales
Beca Benito Juárez

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
En la trampa

En la trampa
true

Ladran y muerden...

La Comisión de Quejas del INE ordenó al PRI y a Alejandro Moreno eliminar publicaciones donde llaman a Morena “narcopartido”; Alito anunció que impugnará.

INE ordena al PRI y a ‘Alito’ Moreno retirar publicaciones que llaman “narcopartido” a Morena
Siete elementos de la Semar rendirán declaración ante la FEMDO como parte de la investigación del caso Farías Laguna y la presunta red de huachicol fiscal.

FGR cita a declarar a siete marinos en investigación contra hermanos Farías Laguna por huachicol fiscal
Aunque algunas vacantes ofrecen salarios de hasta 9 mil 500 pesos mensuales, el ingreso depende de la contratación por parte de empresas participantes y no de un apoyo económico directo.

INAPAM abre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes a hombres y mujeres mayores de 60 años; requisitos y cómo inscribirse
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
El rock mexicano está de luto tras la muerte de Javier Martín del Campo “Javis”, fundador, guitarrista, compositor y voz de La Revolución de Emiliano Zapata.

‘Mi forma de sentir’... Fallece ‘Javis’, cantante y fundador del grupo ‘La Revolución de Emiliano Zapata’
Chivas, Pumas y Xolos protagonizarán la cartelera del viernes en el arranque de la Jornada 3 del Apertura 2026.

Chivas y Pumas buscan confirmar su reacción; Xolos defiende el liderato: horarios y dónde ver la Jornada 3