¿Habrá pago de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez en agosto? Esto dicen las autoridades

Con el inicio de agosto, miles de estudiantes y familias beneficiarias de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se preguntan si recibirán un nuevo depósito en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Ambos programas forman parte de las Becas para el Bienestar y entregan un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos a estudiantes de escuelas públicas. La Beca Rita Cetina está dirigida a alumnos de educación básica, mientras que la Beca Benito Juárez beneficia a estudiantes de nivel medio superior.

Sin embargo, durante el periodo vacacional de verano la mayoría de los beneficiarios no recibe depósitos, ya que las reglas de operación contemplan una pausa en los pagos.

Beneficiarios que sí recibirán depósito en agosto

De acuerdo con la información disponible, el único grupo que recibirá un apoyo económico durante agosto está integrado por los estudiantes de primaria que realizaron su registro a la Beca Rita Cetina durante el mes de marzo.

Estos beneficiarios obtendrán un depósito de 2,500 pesos, correspondiente al apoyo destinado para la compra de uniformes y útiles escolares previo al inicio del nuevo ciclo escolar.

Este pago es independiente del apoyo bimestral que entrega el programa y representa un beneficio adicional para las familias con estudiantes inscritos en educación básica.

Cabe recordar que la Beca Rita Cetina también otorga 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito en el programa dentro de un mismo hogar.